Markus Solbakken: “Un onore essere qui. Ho scelto il 21 per Pirlo”

Written by admin• 6:24 am• Pisa SC

PISA – E’ stato ufficialmente presentato nella sala Passaponti della Cetilar Arena il centrocampista norvegese Markus Solbakken.

di Giovanni Manenti

RUOLO CONGENIALE. “Il mio ruolo a centrocampo è quello di tenere il più possibile la palla ed il fatto qui a Pisa di giocare con due centrocampisti centrali rispetto a come ero abituato con tre favorisce le mie caratteristiche”.

PISA NEL DESTINO. “Il Pisa si era interessato a me già dallo scorso anno e per me è stato un onore essere stato contattato da un club importante come quello nerazzurro, così che ora sono contento che la trattativa si sia concretizzata”.

SERIE B ALTO LIVELLO. “A convincermi circa la bontà della scelta dipende dalla qualità della Serie B italiana, oltre al fatto che il Pisa ha ambizioni di Promozione e spero di poter dare il mio contributo affinché questo risultato possa essere raggiunto”.

LE CARATTERISTICHE. “Sto bene fisicamente, ma devo ancora ambientarmi con il resto della squadra per conoscere sia le caratteristiche dei compagni che lo schema di gioco applicato dal mister”.

AMBIENTE BELLISSIMO. “L’impressione che ho avuto vedendo giocare il Pisa è stata altamente positiva, non era facile vincere su di un campo come quello di Palermo dove il Pisa non ci riusciva da oltre 40 anno, così come spero di poter contribuire quanto prima alle fortune della squadra”.

FLASH BACK. “Quando Inzaghi giocava, io ero molto piccolo, ma me ne ha parlato molto mio padre, per poi averlo conosciuto quando era al Bologna dove io, appena 16enne, ho vissuto un periodo di prova, mentre adesso come tecnico non ci ho parlato ancora molto, ma sono rimasto favorevolmente impressionato dall’impegno e meticolosità che mette nel suo lavoro”.

21 COME PIRLO. “Chiaramente le principali difficoltà di inserimento sono dovute alla lingua, ma sotto questo aspetto è positivo il fatto che vi siano altri giocatori scandinavi che favoriscono questo inserimento, con Oliver (Abildgaard, ndr) a fare da interprete, mentre per quanto concerne il n.21 di maglia, dopo aver visto che i numeri 6, 8 e 10 tipicamente dei centrocampisti erano occupati, mi sono orientato sul 21 che ha indossato un grande del ruolo quale Pirlo”.

