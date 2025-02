Parte la sperimentazione sulla tariffazione puntuale a Pisa: nuovi sistemi di raccolta nei quartieri di Pratale e Gagno

Written by admin• 8:33 am• Attualità, Pisa

PISA – Nel mese di marzo, il Comune di Pisa, in collaborazione con il gestore Retiambiente/Geofor, avvierà una sperimentazione nei quartieri pilota di Pratale e Gagno per monitorare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. Il progetto prevede l’utilizzo di contenitori stradali con accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri, sia nelle zone servite da raccolta stradale che in quelle con raccolta domiciliare. Questo sistema consentirà di registrare i dati di conferimento di ogni singola utenza e di associare un costo specifico al conferimento dei rifiuti indifferenziati.

I risultati della sperimentazione saranno cruciali per migliorare la raccolta differenziata e stabilire un modello gestionale da estendere a tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di introdurre la tariffazione puntuale. In questo sistema, la tariffa dei rifiuti sarà calcolata in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza, incentivando i comportamenti virtuosi e favorendo una maggiore differenziazione dei rifiuti.

L’assessore all’ambiente, Giulia Gambini, ha sottolineato che la sperimentazione rappresenta un passo fondamentale verso l’introduzione della tariffazione puntuale e consentirà all’amministrazione di valutare concretamente il nuovo sistema. “L’obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti, massimizzare la raccolta differenziata e migliorare la qualità delle frazioni raccolte”, ha dichiarato Gambini, ricordando l’importanza della collaborazione tra amministrazione, gestore e cittadini per raggiungere il risultato auspicato.

La sperimentazione interesserà due aree specifiche: il quartiere di Gagno, dove dal 2024 è attiva la raccolta con contenitori stradali a bocca volumetrica per circa 508 utenze, e il quartiere di Pratale, dove circa 1300 utenze beneficiano attualmente della raccolta domiciliare. Nel quartiere di Pratale, verrà eliminata la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, sostituita dall’installazione di contenitori stradali per il conferimento. I bidoni condominiali e i mastelli unifamiliari verranno rimossi, e i pannolini e pannoloni dovranno essere conferiti nei contenitori stradali. I cittadini di Pratale riceveranno una tessera per l’accesso ai cassonetti intelligenti.

Gli utenti di Gagno continueranno a utilizzare i cassonetti stradali già esistenti, ma dovranno limitare il numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati per beneficiare della tariffazione puntuale.

Prima dell’avvio della sperimentazione, si terranno assemblee pubbliche nei quartieri interessati. Per il quartiere di Pratale, l’incontro si terrà mercoledì 12 febbraio alle 17.30 presso l’Aula E dell’Università di Pisa – Polo Fibonacci, mentre per il quartiere di Gagno, l’incontro sarà giovedì 20 febbraio alle 17.30 presso la Sala della Parrocchia di San Pio X.

Funzionamento a regime. Una volta conclusa la sperimentazione, il modello gestionale verrà esteso a tutto il territorio comunale. Al termine dell’annualità, i cittadini che avranno rispettato il numero minimo di svuotamenti del contenitore indifferenziato previsto dalla normativa TARI beneficeranno di una riduzione sulla quota variabile della bolletta, mentre chi supererà tale soglia dovrà pagare una tariffa maggiorata in proporzione ai conferimenti effettuati.

Il Comune di Pisa ha lanciato una campagna di sensibilizzazione che prevede l’ispezione dei sacchi di rifiuti prima del ritiro. Se il contenuto non rispetta le normative di conferimento, verrà apposto un adesivo informativo con un QR code che rimanda alle corrette modalità di smaltimento. In caso di infrazioni, verrà emessa una sanzione.

