Marina di Pisa, sabato 23 agosto torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio

MARINA DI PISA- Sabato 23 agosto alle 23:00 il cielo sopra Marina di Pisa si illuminerà con il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico sul lungomare. I fuochi saranno visibili da tutta la costa, ma l’esecuzione avverrà davanti a piazza Gorgona, che farà da cornice privilegiata all’evento.

L’iniziativa rientra nel programma di “Marenia NonSoloMare 2025”, la rassegna estiva promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con la partecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli.

“Anche quest’anno il litorale pisano ha vissuto un’estate intensa, ricca di eventi di successo che hanno richiamato un pubblico numeroso e variegato”, ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini.

“Grazie a un calendario fitto di appuntamenti, tutte le località della nostra costa – Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone – hanno offerto proposte di qualità, adatte a giovani, famiglie e adulti. Dalla cultura alla musica, dagli spettacoli ai grandi concerti, il litorale pisano conferma la sua vitalità e il suo ruolo centrale nell’offerta turistica della Toscana”.