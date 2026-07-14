“Cora”, la novella horror di Irene Visentin arriva al Caracol di Pisa

Written by Redazione• 12:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dopo il debutto in anteprima al Salone del Libro di Torino, “Cora”, la nuova novella horror di Irene Visentin, arriva a Pisa per un incontro con i lettori. L’appuntamento è per giovedì 16 luglio, alle 18.30, al circolo Arci Caracol, in via Cattaneo 64.

Il volume inaugura “Scintille”, la collana di narrativa breve speculativa dell’editore veneto Lumien. All’incontro l’autrice dialogherà con Rael Montecucco, programmatore del TOHorror Fantastic Film Fest.

Tra dark fantasy, horror intimista e family gothic, “Cora” racconta la storia di Adele, che torna a Monselice, sua città natale nel cuore del Veneto, richiamata dalla madre Cora, caduta in coma profondo dopo un’emorragia cerebrale. Ma la voce della madre continua a farsi sentire tra le stanze della casa di famiglia, guidando o forse intrappolando la figlia in un viaggio tra sogno, incubo e memoria.

Fra presenze inquietanti e un confine sempre più fragile tra realtà e allucinazione, Adele dovrà capire se ciò che la chiama dall’oscurità è davvero sua madre o qualcosa di molto più antico.

Le scintille della storia sono dolore, paura, oppressione e amore: elementi che attraversano una narrazione cupa e intensa, costruita intorno ai legami familiari, alla memoria e alle zone d’ombra dell’identità.

Irene Visentin ha pubblicato le raccolte di racconti “I Tredici” per PubMe nel 2020 e “Buie” per Augh! Edizioni nel 2021. Il suo primo romanzo distopico, “La scogliera”, è uscito nel 2025 per Bré Edizioni. Attiva in antologie e riviste weird, horror e fantascientifiche, è veneta d’origine e vive a Castelnuovo Magra.

Last modified: Luglio 14, 2026