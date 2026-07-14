Fondazione Il Talento all’Opera, insediato il nuovo CdA: confermata Patrizia Alma Pacini alla presidenza

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è insediato il terzo Consiglio di Amministrazione della storia della Fondazione Il Talento all’Opera, nata dall’iniziativa di un gruppo di imprese per sostenere talento e merito e promuovere, in partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, l’accesso alla formazione universitaria di eccellenza.

Alla presidenza è stata confermata Patrizia Alma Pacini, vicepresidente di Unione Industriale Pisana. Confermato anche il vicepresidente Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia & Grecia.

Completano il Consiglio Stefano Bottai, vicepresidente di Toscana Aeroporti SpA; Carlotta Cesqui, vicepresidente di Abiogen Pharma SpA; Luigi Doveri, presidente e amministratore delegato di Forti Holding SpA; Alvise Insalaco, amministratore delegato di List SpA; Andrea Madonna, amministratore delegato di C.E.M.E.S. SpA; Simone Millozzi, presidente di Acque SpA; Giovanni Battista Scanavacca, senior advisor di Millennium SpA.

Luca Gori, docente della Scuola Superiore Sant’Anna, è segretario generale e consigliere della Fondazione designato dal Rettore. L’incarico di organo di controllo è affidato a Elena Pignatelli, dottore commercialista e revisore dei conti.

In questi anni la Fondazione ha sostenuto, insieme alla Scuola Sant’Anna, un insieme crescente di iniziative lungo tutta la “filiera del talento”: dall’orientamento universitario alle borse di studio per allieve e allievi, dalle Seasonal School ai percorsi di dottorato, fino alla terza missione.

Tra le iniziative più significative figurano il programma Me.Mo. – Merito e Mobilità Sociale, rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori di tutto il territorio nazionale provenienti da contesti socio-economici fragili, le borse di studio per posti aggiuntivi dei Corsi ordinari di I e II livello e il Premio al Merito per le Seasonal School.

Un impegno che ha progressivamente consolidato un modello originale di alleanza tra università, imprese e comunità.

Il nuovo Consiglio apre ora una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, ampliare la rete delle imprese e dei sostenitori e investire in nuove opportunità affinché un numero sempre maggiore di giovani possa scoprire, coltivare e mettere a frutto il proprio talento, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza.

Il prossimo piano triennale mette in campo risorse per oltre 700mila euro. Dal 2020, anno di costituzione, la Fondazione ha erogato circa 1,5 milioni di euro.

Last modified: Luglio 14, 2026