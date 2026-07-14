Fondazione Il Talento all’Opera, insediato il nuovo CdA: confermata Patrizia Alma Pacini alla presidenza

PISA – Si è insediato il terzo Consiglio di Amministrazione della storia della Fondazione Il Talento all’Opera, nata dall’iniziativa di un gruppo di imprese per sostenere talento e merito e promuovere, in partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, l’accesso alla formazione universitaria di eccellenza.
Alla presidenza è stata confermata Patrizia Alma Pacini, vicepresidente di Unione Industriale Pisana. Confermato anche il vicepresidente Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia & Grecia.
Completano il Consiglio Stefano Bottai, vicepresidente di Toscana Aeroporti SpA; Carlotta Cesqui, vicepresidente di Abiogen Pharma SpA; Luigi Doveri, presidente e amministratore delegato di Forti Holding SpA; Alvise Insalaco, amministratore delegato di List SpA; Andrea Madonna, amministratore delegato di C.E.M.E.S. SpA; Simone Millozzi, presidente di Acque SpA; Giovanni Battista Scanavacca, senior advisor di Millennium SpA.
Luca Gori, docente della Scuola Superiore Sant’Anna, è segretario generale e consigliere della Fondazione designato dal Rettore. L’incarico di organo di controllo è affidato a Elena Pignatelli, dottore commercialista e revisore dei conti.
In questi anni la Fondazione ha sostenuto, insieme alla Scuola Sant’Anna, un insieme crescente di iniziative lungo tutta la “filiera del talento”: dall’orientamento universitario alle borse di studio per allieve e allievi, dalle Seasonal School ai percorsi di dottorato, fino alla terza missione.
Tra le iniziative più significative figurano il programma Me.Mo. – Merito e Mobilità Sociale, rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori di tutto il territorio nazionale provenienti da contesti socio-economici fragili, le borse di studio per posti aggiuntivi dei Corsi ordinari di I e II livello e il Premio al Merito per le Seasonal School.
Un impegno che ha progressivamente consolidato un modello originale di alleanza tra università, imprese e comunità.
Il nuovo Consiglio apre ora una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la partnership con la Scuola Superiore Sant’Anna, ampliare la rete delle imprese e dei sostenitori e investire in nuove opportunità affinché un numero sempre maggiore di giovani possa scoprire, coltivare e mettere a frutto il proprio talento, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza.
Il prossimo piano triennale mette in campo risorse per oltre 700mila euro. Dal 2020, anno di costituzione, la Fondazione ha erogato circa 1,5 milioni di euro.Last modified: Luglio 14, 2026