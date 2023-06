Marco Masoni celebra l’850esimo anniversario della Torre di Pisa con un infotainment

Scritto da admin• 1:21 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Un anno importante per la torre di Pisa, il 2023. Il 9 agosto infatti saranno esattamente 850 anni dall’inizio dei lavori di costruzione, che come sappiamo furono molto lunghi – durarono più di un secolo – e travagliati a causa del cedimento di parte del terreno che rese pendente e quindi unica al mondo questa torre campanaria.



Marco Masoni, storico del rock e critico musicale, celebrerà a modo suo questo appuntamento, proponendo al pubblico un viaggio/racconto, con audio e video di canzoni italiane e straniere che in qualche modo hanno a che fare con centri abitati e opere d’arte più o meno famose sparse per le città di tutto il mondo.

Il tutto avverrà alle 18 di giovedì 29 giugno in Piazza Toniolo 27, nella sede di ScopriAmo Pisa, associazione nata nel 2019 e che dopo le forzate riduzioni di eventi causate dalla pandemia, vuol tornare a farsi conoscere dalla cittadinanza con occasioni di incontro e socialità.



Certamente un appuntamento originale tra gli infotainment itineranti e mai uguali a se stessi di Masoni: lo scopo di questi incontri è sia divulgativo che di intrattenimento, e nel corso degli anni ha raggiunto ormai migliaia di persone che hanno potuto apprezzare la sua competenza e passione. L’incontro è gratuito e riservato ai soci dell’associazione, la tessera (€ 10) può essere fatta in loco.

