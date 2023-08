Marcell Jacobs nuovo testimonial di PharmaNutra

Scritto da admin• 2:22 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Un altro campione si aggiunge alla grande famiglia Cetilar®: dopo aver lanciato ufficialmente a fine maggio la partnership con il pilota spagnolo Fernando Alonso, PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione con la stella dell’atletica mondiale Marcell Jacobs, doppio Campione Olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 nei 100 metri piani e nella staffetta azzurra 4×100.

28 anni, nato a El paso (Texas, USA) da madre italiana e padre statunitense, ma residente in Italia fin da piccolissimo, Jacobs, atleta delle Fiamme Oro, è la stella della Nazionale Italiana di atletica, un campione straordinario che dopo lo storico doppio oro olimpico di Tokyo, ha conquistato il titolo Mondiale indoor nei 60 metri piani a Belgrado 2022 e l’Europeo nei 100 metri a Monaco di Baviera, sempre nel 2022.

Quest’anno ha ottenuto l’argento ai Campionati Europei indoor di Istanbul nei 60 metri, prima di fermarsi per recuperare da un fastidio fisico che lo ha costretto a rinunciare ad altre gare per concentrarsi sul più importante appuntamento dell’anno, i Campionati del Mondo di atletica leggera in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. Per arrivare all’appuntamento nella miglior forma possibile, Jacobs sta seguendo un intenso programma di allenamenti presso lo Stadio Paolo Rosi, all’Acqua Acetosa (Roma).

Un percorso in cui Jacobs sarà affiancato dal brand Cetilar®, una linea di prodotti dedicati al benessere di muscoli e articolazioni a base di Esteri Cetilati (CFA), declinata nelle versioni Crema, Patch, Tape e Oro, ma non solo. Da marzo infatti Cetilar®, un brevetto esclusivo di PharmaNutra, è anche Nutrition, una nuova linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento della performance dell’atleta agonista, frutto di anni di studi in ambito nutrizionale che l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte ha portato avanti grazie alle sue tecnologie e ai suoi brevetti.

Dal 2020, inoltre, i prodotti a marchio Cetilar® hanno ottenuto la certificazione Play Sure Doping Free, concessa dall’associazione no profit No Doping Life in collaborazione tecnica con Bureau Veritas Italia. Un riconoscimento con cui si intendono valorizzare le imprese che si impegnano nella promozione di uno sport pulito, attraverso un insieme di azioni che consentono di garantire prodotti privi di ogni sostanza considerata potenzialmente “dopante”.

Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra Spa, dichiara: “Avere un testimonial come Marcell Jacobs, a cui ho il piacere e l’onore di dare il benvenuto, significa puntare al massimo, senza mezzi termini. Ed è quello che facciamo da sempre con la nostra linea Cetilar®, da tutti i punti di vista. Parliamo dell’uomo più veloce del mondo, un atleta che alle ultime Olimpiadi ha sbalordito e fatto sognare gli appassionati di tutto il mondo, nonché un punto di riferimento e un esempio per i più giovani. Sono sicuro che questa partnership sarà uno stimolo per entrambi perché, se da una parte il nostro obiettivo è contribuire al miglioramento della sua performance con i nostri prodotti, dall’altra lo stesso Jacobs e il suo staff saranno molto importanti per fornirci dei feedback diretti sugli stessi, al fine di proseguire nel nostro costante lavoro di ottimizzazione e miglioramento della linea Cetilar®”.

Marcell Jacobs dichiara: “Sono particolarmente contento di avviare una collaborazione importante con Cetilar®, un brand prestigioso che è già molto presente nel mondo sportivo, e i cui prodotti mi accompagneranno nel percorso che ho intrapreso per affrontare al massimo della forma i prossimi appuntamenti, mondiali e olimpici”.

