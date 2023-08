Venditti e De Gregori arricchiscono il Summer Knights 2023

Scritto da admin• 2:46 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Giunto alla sua quarta edizione, il “SUMMER KNIGHTS PISA“, Festival che si svolge nello splendido scenario di Piazza dei Cavalieri dall’1 al 13 settembre, si arricchisce di un cartellone quanto mai ricco e variegato di spettacoli, illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza del Sindaco Michele Conti, della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni e di Sandro Giacomelli, rappresentante della LEG (Live Emotion Group) Srl, Associazione che organizza gli eventi.

di Giovanni Manenti

Grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, il Teatro Verdi e la ricordata LEG Srl, si alterneranno sul palco allestito in Piazza dei Cavalieri cantanti quali Francesco Renga e Nek, Metempsicosi e, soprattutto, Antonello Venditti e Francesco De Gregori a concludere il Festival mercoledì 13 settembre, mentre ad inaugurarlo sarà il comico Angelo Pintus venerdì 1 settembre, al quale faranno seguito le esibizioni di Enrico Brignano e Jonathan Canini, mentre una serata particolare sarà quella di domenica 3 settembreche vedrà impegnati il comico Giorgio Panariello ed il cantante Marco Masini, il tutto per i 2800 posti a sedere, tranne che per lo spettacolo dei Metempsicosi che prevede solo posti in piedi.

Logicamente soddisfatto del programma non può che essere Sandro Giacomelli, che sottolinea: “Per me si tratta di rafforzare una collaborazione oramai decennale con il Comune di Pisa ed addirittura ventennale con il Teatro Verdi, facendo in modo che in questa quarta edizione del Festival si sia pertanto potuto allestire un cartellone di tutto rispetto ed altresì appetibile per tutti i palati, in quanto spazia dalla comicità al pop con in più una visione dedicata ai più giovani che mi fa pertanto ritenere in grado di raggiungere i medesimi risultati delle precedenti edizioni, sulla base dei confortanti dati della prevendita. Fra l’altro quest’anno“, conclude Giacomelli, “ci siamo indirizzati anche su degli esperimenti particolari, come la presenza un po’ atipica sullo stesso palco di due cantanti come Francesco Renga e Nek che si alterneranno nell’esecuzione dei loro brani più famosi, così come ancor più insolito sarà lo spettacolo proposto da Giorgio Panariello che si divertirà a sfottere Marco Masini il quale replicherà con le sue celebri canzoni, mentre Angelo Pintus non ha bisogno di presentazioni al pari di Enrico Brignano, e per i più giovani sono previsti gli appuntamenti con Metempsicosi e Jonathan Canini, prima di chiudere con il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che stanno ottenendo un successo strepitoso in giro per l’Italia e che rappresenta indubbiamento la più degna conclusione del Festival 2023″.

Sulla stessa lunghezza d’onda per quanto concerne la qualità dell’evento è anche la Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni, che così commenta: “Ormai il “Summer Knights” si può a pieno titolo considerare un evento molto atteso nel calendario degli eventi dell’Estate Pisana, attraendo anche pubblico non solo tra i residenti come confermano le prevendite con l’interesse per gli spettacoli a valicare i confini cittadini, ragion per cui è facile prevedere che Piazza dei Cavalieri si riempirà per accogliere una stagione veramente importante che oltretutto prevede degli abbinamenti quanto mai interessanti, come quello fra Panariello e Masini e tra due “Mostri sacri” della Musica italiana quali Antonello Venditti e Francesco De Gregori, il che ci convince ancora di più sulla bontà della nostra scelta di collaborare alla realizzazione del Festival sulla scorta di quanto avvenuto nelle edizioni degli anni precedenti“.

Calendario degli appuntamenti:

venerdì 1 settembre – Angelo Pintus con lo spettacolo “Bau”;

sabato 2 settembre – concerto di Francesco Renga e Nek;

domenica 3 settembre – Giorgio Panariello e Marco Masini in “Lo strano incontro”;

giovedì 7 settembre – Metempsicosi con “No filter”;

sabato 8 settembre – Enrico Brignano con lo spettacolo “Ma diamoci del tour, summer tour”;

domenica 10 settembre – Jonathan Canini con lo spettacolo “Vado a vivere con me”;

mercoledì 13 settembre – concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Last modified: Agosto 3, 2023