Scritto da admin• 10:52 am• Pisa SC

PISA – Oggi giovedì 3 agosto festeggia il compleanno Alessandro Arena. L’attaccante di origine siciliana, proveniente dal Gubbio, compie 23 anni, essendo nato a Marina di Ragusa il 3 agosto 2000.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net, nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro formula ad Alessandro i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

