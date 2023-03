Manutenzioni e asfaltature nei quartieri di Cisanello e Pisanova

Scritto da admin• 3:49 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La pressante attività dell’Amministrazione Comunale volta verso le manutenzioni del manto stradale cittadino trova ulteriore conferma con l’asfaltatura di via Vittorio Frascani a Cisanello, in zona Isola Verde, illustrata giovedì 9 marzo alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, nonché dell’Avv. Andrea Bottone e dell’Ing. Alessandro Fiorindi, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore della partecipata PISAMO Srl.

di Giovanni Manenti

La citata asfaltatura, a più riprese richiesta dai residenti, si inserisce in un più ampio intervento riguardante l’intero quartiere che ha già visto concludere analoghe operazioni in via Manghi e via Norvegia per rispettivi 3000 e 2500 metri quadrati, nel mentre è in corso quella in via Francesco Pardi dove, viceversa, è stato ultimato il rifacimento dei marciapiedi e sono altresì in programma lavori di riqualificazione dell’asfalto in via Maccatella per mq.3500 oltre che di un tratto di via Rosellini, il tutto per un importo complessivo di 500mila euro.

Quella di stamani è stata pertanto l’occasione per il Sindaco Michele Conti di fare il punto della situazione, sottolineando come: “nel quartiere di Pisanova siano state fatte delle importantissime riqualificazioni, una delle quali riguarda via Frascani dove ci troviamo stamattina, trattandosi di una manutenzione che mancava da tanti anni e noi, in questo quinquennio di consiliatura, abbiamo cercato di porre rimedio attraverso tutta una serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ponendo molta attenzione alle richieste dei cittadini con cui siamo in stretto contatto ed il presente intervento ne è la testimonianza. Ma lo stesso, conclude il Primo Cittadino, “si inserisce in tutta una serie di interventi che riguardano l’intera zona, visto che a pochi metri da qui, entro il prossimo aprile, verrà inaugurato il nuovo “Parco Europa” cui seguirà il Parco di via Pungilupo inserito nell’ambito del progetto PINQUA a favore delle periferie, a conferma di come noi si abbia una visione diversa di quello che è stato in passato il quartiere, interessato da un grande disordine urbanistico unito ad una mancanza di programmazione, viceversa da noi immaginato con spazi verdi a disposizione di anziani e bambini ma al contempo dove vi siano strade che siano rese praticabili con un adeguato sistema di manutenzione, avendo in questi anni lavorato anche sul tema della mobilità in accordo con Autolinee Toscane nel cercare di fornire i migliori servizi possibili ai cittadini, come altresì fatto sia per il litorale che in favore dei nostri studenti“.

Più nello specifico, l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa osserva: “Si tratta di un intervento che rientra in un più ampio piano che ha portato in questi 5 anni a 300mila metri quadrati di asfalti nuovi e 35mila metri quadrati di marciapiedi, asfaltatura che era attesa già da un po’ di tempo e che ci era stata richiesta sia dai residenti che dai tanti commercianti che utilizzano la zona per l’allestimento del Mercato molto sentito nel quartiere, ragion per cui noi riteniamo che le manutenzioni siano un aspetto caratterizzante della nostra azione politica, lo abbiamo rivendicato in Campagna Elettorale ed ora ci troviamo a fare un Bilancio da cui si può rilevare che tutto quanto era stato promesso è stato realizzato, rappresentando un grande orgoglio sentirsi dire spesso dai cittadini che riconoscono quanta sia stata l’attenzione posta anche alle piccole cose che sono state al centro della nostra amministrazione“.

