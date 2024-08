Cittadella – Pisa 1-1. Vita risponde al vantaggio di Arena. I legni fermano i nerazzurri

Scritto da admin• 7:41 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Si dividono la posta Cittadella e Pisa al “Tombolato” nella terza giornata del campionato di serie B. Vantaggio nerazzurro con Alessandro Arena dopo soli otto minuti, pari del Cittadella al minuto 24 con Vita. I nerazzurri colpiscono due legni con Arena nel primo tempo e Moreo nella ripresa. Ma il Cittadella resiste, il Pisa conquista il suo secondo pareggio stagionale. Sabato all’Arena grande sfida alla Reggiana capo classifica della serie B.



di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Mister Inzaghi conferma il 3-4-2-1. Davanti a Semper difesa a tre confermata formata da Canestrelli, Caracciolo e Giovanni Bonfanti. A centrocampo debutto in mediana per il danese Hojholt accanto a Marin con la conferma di Leris e l’impiego di Angori a sinistra preferito a Beruatto. Alle spalle di Nicolas Bonfanti ci sono un po’ a sorpresa Arena e Vignato. Quasi cinquecento i tifosi nerazzurri arrivati a Cittadella al seguito della squadra. Il Pisa si schiera con la terza maglia giallo fluo, il Citta nella classica maglia granata. Prima del fischio d’inizio il doveroso minuto di silenzio per ricordare Sven Goran Eriksson. Fase iniziali di studio, gran tifo della Curva Nord a sostegno della squadra. Primo angolo conquistato da Leris dopo neanche tre minuti non sfruttato però a dovere dai nerazzurri. Al primo affondo (8’) però la squadra di Inzaghi passa: lungo lancio dalle retrovie di Giovanni Bonfanti che pesca Arena che è lesto ad anticipare Sottili e con il piatto sinistro a superare Kastrati: 1-0. Primo gol in stagione per Arena alla sua prima gara da titolare. Il Cittadella prova a reagire ma è ancora pericoloso il Pisa dalle parti di Kastrati con Vignato che da pochi passi non riesce a concludere verso la porta. Al 21’ Bonfanti N. strattonato riesce a girare e a calciare palla di poco a lato. Il Pisa consolida il vantaggio con una supremazia territoriale abbastanza netta, ma il Cittadella tuttavia trova il pareggio (24’) con Vita che gira a rete un cross di Casolari: 1-1 un po’ a sorpresa nel miglior momento dei nerazzurri. Il Var conferma il pareggio dei padroni di casa. Doccia fredda per i nerazzurri che però reagiscono subito. Cross di Leris da destra ma Bonfanti N., non riesce a controllare. Poco dopo Arena scippa la palla a Casolari supera Kastrati ma si stampa sulla traversa. Peccato, era una grande occasione. Il Pisa lascia l’iniziativa al Cittadella, ma si fa pericoloso con Angori che non riesce a deviare verso la porta. Dalla distanza ci provano Marin (tiro deviato in angolo) e Arena (palla alta sopra la traversa). I nerazzurri nel frattempo conquistano due corner che non hanno esito. Sul secondo battibecco Canestrelli – Branca, ma l’arbitro Ruben Arena lascia correre. Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara. Proprio al fotofinish il Pisa ha l’occasione di passare: sponda di Arena per Bonfanti N., ma il suo destro termina di poco alto sopra la traversa. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Salvi rileva Sottini in difficoltà e già ammonito nella prima frazione. Subito una gran palla di Arena per N.Bonfanti il quale però non trova il pertugio giusto e viene fermato dalla difesa locale. La riposta del Cittadella arriva con Ravasio pescato da un lancio dalle retrovie, ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Il Pisa imposta ma il Cittadella è pericoloso in contropiede prima con Cassano che impegna Semper a terra e poi con Rabbi che brucia sullo scatto Caracciolo entra in area ma Semper lo ipnotizza e blocca. Si rimane sull’1-1 al Tombolato. Triplo cambio per Mister Inzaghi all’alba del quarto d’ora. Dentro Tramoni, Moreo e Beruatto. Gorini risponde con l’inserimento di Tessiore e Pandolfi. Al minuto 65 azione caparbia di Leris che da destra converge al centro il suo tiro finisce sui piedi di Bonfanti che serve Moreo il cui sinistro colpisce il montante a Kastrati battuto. Secondo legno della serata per il Pisa dopo quello di Arena nel primo tempo. Cambio nel Cittadella: dentro Desogus, fuori Rabbi. Per il Pisa dal limite ci prova Tramoni, palla di poco sul fondo. La formazione di Inzaghi ancora pericolosa con Bonfanti N. che fa velo per Leris, ma Masciangelo respinge la conclusione dell’algerino da buona posizione. Nel Pisa dentro anche Tourè per Nicolas Bonfanti. Fase spezzettata del match e non bella da vedere. Inzaghi inserisce Piccinini per un esausto Leris. Il Pisa chiude in avanti in questi ultimi minuti: Moreo svetta più in alto di tutti sul corner di Angori ma la palla termina fuori. Poco dopo cross da destra di Tourè colpo di testa di Piccinini, ma palla ancora una volta alta sopra la traversa. Sono quattro i minuti di recupero concessi da Ruben Arena. Finisce 1-1 tra Pisa e Cittadella



CITTADELLA – PISA 1-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carrisoni, Angeli, Sottini (46’ Salvi) Masciangelo; Vita (75’ Amatucci) Casolari, Branca; Cassano (62’ Tessiore), Ravasio (62’ Pandolfi) Rabbi (71’ Desogus). A disp. Scquizzato, Magrassi, D’Alessio, Rizza, Djbrill, Negro, De Luca. All. Edoardo Gorini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G.Bonfanti; Leris (86’ Piccinini) Marin, Hojholt, Angori (59’ Beruatto); Arena (59’ Moreo), Vignato (59’ Tramoni); N.Bonfanti (74’ Tourè). A disp. Andrade, Loria, Mlakar, Rus, Calabresi, Tosi, Jevesenak. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. (Ass. Matteo Passeri di Gubbio e Marco D’Ascanio di Ancona). VAR Luigi Nasca AVAR Manuel Volpi

RETI: 8’ Arena (P), 24’ Vita (C)

NOTE: Anmoniti Sottini (C), Vita (C), Masciangelo (C), Desogus (C), Vignato (P). Angoli 2-5 Rec pt 1’, st 4’

Last modified: Agosto 27, 2024