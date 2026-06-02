Il Galeone Rosso femminile vince ed entra nella storia

Written by Redazione• 4:33 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Storica impresa del Galeone Rosso femminile, che vince nelle acque dell’Arno precedendo nell’ordine Venezia Genova (squalificata) con Amalfi che chiude così al terzo posto.

Lo fa nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica e degli 80 anni dal voto alle donne, a 70 anni dalla prima edizione dell’antica regata qui a Pisa, le donne tornano a vincere.

E proprio quest’anno il Comitato ha ratificato la posizione delle donne: Le loro gare avranno all’interno albo d’oro e saranno come

Squadra femminile: Eva Gagetti; Anita Gnassi; Arianna Marconcini; Elisa Marconcini; Matilde Orsetti; Alice Pettinari; Silvia Terrazzi; Giulia Timpano. Veronica Demartino. Clara Masseria.

Staff tecnico. Direttore tecnico: Leonardo Pettinari; Direttore sportivo: Luca Gagetti; Allenatore: Alessandro Simoncini; Timoniere: Lorenzo Giuntini; Nostromi: Riccardo Migliaccio ed Emanuele Rinaldi.

Last modified: Giugno 2, 2026