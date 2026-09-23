Malore lungo la Via Francigena: soccorsa un’escursionista di 80 anni

Written by Redazione• 6:11 pm• Pisa, Castelfranco di Sotto, Cronaca

CASTELFRANCO DI SOTTO – Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto, per il soccorso a una persona colta da malore.

Una donna di 80 anni, di origine finlandese, si trovava impegnata in un’attività di trekking lungo la Via Francigena quando ha accusato un malore.

La donna è riuscita a fornire ai soccorritori le coordinate geografiche della propria posizione, consentendo così al personale dei Vigili del Fuoco di individuare rapidamente il punto in cui si trovava.

Raggiunta dai soccorritori, l’escursionista è stata immobilizzata e successivamente trasportata, tramite barella toboga, fino a una zona sicura e accessibile ai mezzi di soccorso.

La donna è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per le valutazioni e gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso con il recupero e la messa in sicurezza dell’escursionista.

Last modified: Settembre 23, 2026