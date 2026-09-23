Internet Festival 2026, a Pisa quattro giorni dedicati al rapporto tra società e digitale

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PISA – Torna a Pisa Internet Festival, la manifestazione dedicata al rapporto tra società, innovazione e cultura digitale, giunta alla 16esima edizione. Per quattro giorni la città, considerata una delle culle dell’informatica italiana, ospiterà decine di appuntamenti e ospiti sui temi dell’intelligenza artificiale, della geopolitica, dei diritti, della Smart Law, delle tecnologie indossabili e della cittadinanza digitale. Parola chiave dell’edizione 2026 sarà “Saggezza”.

Il Festival sarà presentato ufficialmente giovedì 24 settembre alle 12.30 a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale all’educazione e istruzione con delega all’Internet Festival Alessandra Nardini, l’assessora del Comune di Pisa allo Sport, Politiche giovanili e Rapporti con le università Frida Scarpa, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il direttore di Internet Festival 2026 Claudio Giua e il direttore della Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.

Saranno presenti anche rappresentanti del mondo della ricerca e dell’università: Chiara Spinelli dell’IIT-CNR, Gian Luigi Ferrari dell’Università di Pisa, Gaia Fiorinelli della Scuola Superiore Sant’Anna e Fosca Giannotti della Scuola Normale Superiore.

Internet Festival 2026 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore, insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. L’iniziativa è sostenuta anche da Unione Industriale Pisana e Corecom, mentre progettazione e organizzazione sono curate da Fondazione Sistema Toscana.

Alla manifestazione collaborano inoltre numerosi media, content partner, sponsor tecnici e sostenitori, con Legambiente come green sponsor ed Emergency, The HandYcapped e RecuperARTI come charity partner.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 23, 2026