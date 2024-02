Lutto Regionale. Il Comune di Vicopisano e Cascina ricordano le vittime sul lavoro a Pettori

Scritto da admin• 11:51 am• Cascina, Attualità, Notizie di attualità cascina, Tutti, Tutti, Vicopisano

VICOPISANO/CASCINA – Nel giorno del lutto regionale per i lavoratori morti nel cantiere del supermercato a Firenze, il Vicesindaco di Vicopisano Andrea Taccola, ha partecipato ad una cerimonia molto importante al cimitero di Pettori, organizzata dal Comune di Cascina.

Insieme al Sindaco, Michelangelo Betti, e alla sua famiglia, all’Anpi, all’Associazione Lungofiume, ad altri Amministratori, cittadini, associazioni ha ricordato Enrico Del Guasta, a 104 anni dalla sua nascita.

“Con le bandiere del Comune di Vicopisano listate a lutto e con questo peso sul cuore – ha detto il Vicesindaco Taccola – non ho potuto non parlare della tragedia del cantiere del supermercato per esprimere profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie, a nome dell’Amministrazione, e per chiedere, unitamente al Sindaco Betti, con forza che in ogni agenda politica, al di là delle ideologie, la sicurezza sul lavoro sia sempre estremamente prioritaria rispetto a tutto, rispetto al profitto.

Sarà la magistratura a occuparsi di questo dramma e ad accertare l’accaduto e le responsabilità, ma ricordando Enrico, partigiano, morto nel 1956 in uno degli incidenti di lavoro più terribili della storia, nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio, non posso non affermare che il lavoro deve essere assolutamente e sempre dignità, deve essere sicuro da ogni punto di vista, deve essere un diritto che libera dal bisogno e permette di esprimere i propri talenti, qualunque essi siano, qualcosa che permette di vivere meglio, insomma, non certo qualcosa che porta a morire!”.

