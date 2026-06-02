Lutto nel tifo pisano: ci ha lasciato “Tenco”

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore l’ambiente cittadino ed in particolare quello del tifo nerazzurro
di Maurizio Ficeli
È scomparso ,a causa di un infarto, Francesco Mennucci, da tutti conosciuto come il “Tenco”, storico tifoso pisano. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in questo momento nei gruppi dei supporters nerazzurri in memoria di questo personaggio pisano doc attaccatissimo alla propria citta ed alla squadra del cuore.
“Personalmente ricordo “Tenco” in tante trasferte fatte insieme ai tempi di Romeo al seguito del Pisa oltre ad altrettante partite vissute con pathos sui gradoni dall’Arena Garibaldi”.
Noi della redazione di Pisanews ci uniamo al lutto generale formulando alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. RIP in pace, Francesco ,che la terra ti sia lieve e continua a tifare Pisa da lassù.
Foto tratta dal suo profilo FacebookLast modified: Giugno 2, 2026