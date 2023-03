Lutto nel tifo nerazzurro: è morto Ardimanno Ciabatti

Scritto da admin• 6:54 pm• Pisa SC

PISA – Una notizia luttuosa ha lasciato sbigottiti tutti i tifosi di fede nerazzurra. Oggi ci ha lasciati Ardimanno Ciabatti, noto nel mondo della tifoseria pisana per essere stato il Presidente del Club Radioscalino.

di Maurizio Ficeli

Pisano doc di Porta a Lucca, è stato in passato un grande organizzatore di tante trasferte al seguito della squadra, con il pullman dei tifosi che partiva dal Circolo dei Passi.



Inoltre lo si poteva incontrare in settimana fuori dall’Arena, a discutere dei risultati e delle prestazioni del Pisa con altri tifosi o sovente lo si poteva incontrare a fare lunghe passeggiate per i viali della Porta a Lucca.

Un personaggio attaccato alla sua città e alla squadra del cuore, che mancherà a tutti noi.

Anche la società nerazzurra in queste ore ha diramato un comunicato in cui trasmette ai familiari le più sentite condoglianze a cui ci associamo anche noi come redazione di Pisanews formulando al figlio Marco i sentimenti del più sincero cordoglio.



La nipote Valentina Bracaloni (in foto con lui) lo ha salutato con un post su Facebook: “Te ne sei andato da vero Pisano, ciao zio!”.

Ciao Ardimanno, riposa in pace ci mancherai, che la terra ti sia lieve, continua a tifare da lassù per il nostro amato Pisa.

La salma sarà esposta nella propria abitazione in via Luigi.Bianchi 43 a Porta a Lucca e lunedì mattina 27 marzo, sarà trasferita alla Chiesa di Santo Stefano con la cerimonia funebre che avrà inizio alle 11.30.

Nella foto Ardimanno Ciabatti con la nipote Valentina Bracaloni

Last modified: Marzo 25, 2023