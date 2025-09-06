Lunedì 8 settembre Vecchiano celebra l’anniversario della Liberazione

Written by admin• 11:26 am• Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Si svolgerà lunedì 8 settembre alle 21 30 in Piazza Garibaldi la Festa della Liberazione di Vecchiano.

“Celebreremo l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro paese, grazie alla collaborazione con: Aned, Istituto Comprensivo ‘Daniela Settesoldi’, ANPI Pisa e Anpi Vecchiano, l’evento vedrà anche la partecipazione della Filarmonica Senofonte Prato” commentano dal Comune di Vecchiano

La serata vedrà l’intervento di Franco Bertolucci presidente della Biblioteca Franco Serrantini Issoreco della Provincia di Pisa che effettuerà un intervento dal titolo “Le vittime dello squadrismo fascista a Vecchiano. Testimonianze di libertà”.

A seguire La Staffetta dei Ricordi con testimonianze degli alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano che hanno partecipato al ‘Pellegrinaggio della Memoria’,

” Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale – spiegano ancora dal Comune – che torniamo a proporre anche per questo anno nella piazza centrale del nostro borgo e che, subito dopo le commemorazioni agostane degli eccidi nazifascisti sul territorio, intende tramandare la memoria storica di quel periodo, e celebrare anche questa importante e positiva ricorrenza per la comunità vecchianese, che accadde l’8 settembre 1944″.

La Filarmonica Senofonte Prato, poi, eseguirà una serie di brani in linea con l’evento. Le conclusioni sono affidate, alla presidente Aned Laura Geloni, alla presidente Anpi Vecchiano Renata Ridondelli e al presidente Anpi Pisa Bruno Possenti.

Last modified: Settembre 6, 2025