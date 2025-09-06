‘Eterno ripetersi banale’ in Piazza della Chiesa a Lorenzana

Written by admin• 11:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Teatro interattivo con il pubblico per il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025. Domenica 7 settembre 2025 alle 21,30, in Piazza della Chiesa a Lorenzana (Pisa), la Compagnia A.D.D.A. presenta ‘Eterno ripetersi banale’. Con Matteo Risaliti, Leonardo Ceccanti e Matteo Ceccantini che cura anche la regia. Drammaturgia di Leonardo Ceccanti. Spettacolo vincitore della XI edizione del premio Linutile del Teatro e del Festival Inventaria 2024.

Cena alle 20,00 presso “Il gatto nero” (antipasto, primo, acqua, vino escluso) 20,00€. Info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Se puoi non perderti: la bellissima piazza della chiesa e la straordinaria vista sulla campagna Toscana.

‘Eterno ripetersi banale’ è uno spettacolo interattivo: al pubblico vengono poste domande e alternative fra cui scegliere, che influenzano l’azione scenica. L’obiettivo finale è l’analogia fra scena e vita, costruita sfruttando alcune parole del lessico teatrale dal duplice significato, che spingono ad una riflessione sull’identità dei singoli in mezzo alla moltitudine.

I nostri gesti e le nostre azioni, la nostra stessa esistenza è minacciata nel suo più intimo significato dal confronto con l’eterno e il nulla: ciò che siamo e che facciamo, per qualcuno è già accaduto e riaccadrà in futuro tale e quale. Chi siamo noi di fronte a questa prospettiva? Come possiamo salvare l’unicità che riteniamo ci contraddistingue? Esiste veramente qualcosa che ci definisce rispetto alle altre persone?

‘Eterno ripetersi banale’ è il leggero ma consapevole tentativo di proporre queste domande al pubblico con cui lo spettacolo si confronta, veicolando la delicata questione sul “chi siamo?” attraverso il pretesto della continua ricerca di un’innovazione in grado di redimerci dalle varie banalità che ci perseguitano.

Ma ha davvero senso cercare sempre qualcosa di nuovo? Il risultato è uno spettacolo esploso, nel quale gli elementi e i meccanismi della grammatica teatrale si contorcono su se stessi e si ritorcono contro coloro che li utilizzano, fino a non sapere più come fare per riuscire effettivamente a finire uno spettacolo.

Il festival ‘Utopia del Buongusto’, accompagnato dallo slogan “Solo l’ironia salverà il mondo”, torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Tra le province di Lucca, Pisa, Firenze e Livorno.

Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Last modified: Settembre 6, 2025