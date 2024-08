Lunedì 5 agosto al via al Bagno degli Americani la seconda parte di Cinema sul Mare con “Prendi il volo”

Scritto da admin• 11:01 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

TIRRENIA – Prenderà il via lunedì 5 Agosto la seconda parte della rassegna “Cinema sul mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia, in collaborazione con Cinema Arsenale ed Alfea Cinematografica. Cinque serate dal 5 al 9 agosto con cinque proiezioni alle 21.30, al calar del sole, sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9.

La prima proiezione in riva al mare sul maxi-schermo Lunedì 5 agosto sarà “Prendi il volo”, un film d’animazione del 2023 diretto da Benjamin Renner e co-diretto da Guylo Homsy. Una divertente e piumata vacanza in famiglia in una commedia ricca d’azione. In Italia al Box Office “Prendi il volo” ha incassato 3,3 milioni di euro.

Martedì 6 agosto sarà la volta di Hunger Games (The Hunger Games) è un film del 2012 co-scritto e diretto da Gary Ross. Il film è l’adattamento cinematografico al romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins.

Mercoledì 7 agosto terzo appuntamento con il gonfiabile 14×9 con “Inside Out 2”, film d’animazione del 2024 diretto da Kelsey Mann al suo debutto alla regia. Il film è il sequel di Inside Out (2015) prodotto dai Pixar Animation Studios in co produzione con Walt Disney Pictures.

Il film segue Riley durante la sua adolescenza mentre incontra nuove emozioni. Inside Out 2 è 2° in classifica al Box Office, ha incassato € 207.275,00 e registrato 27.901 presenze.

Giovedì 8 agosto la rassegna “Cinema Sul Mare” proseguirà con “Perfect Days” un film del 2023 diretto da Wim Wenders. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. In Italia è distribuito da Lucky Red a partire dal 4 gennaio 2024. Hirayama fa una vita semplice e ha una quotidianità molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che gli piace fotografare. Il suo passato però riemergerà attraverso incontri inaspettati. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, 1 candidatura a Cesar, 1 candidatura a Critics Choice Award, In Italia al Box Office Perfect Daysha incassato 5,7 milioni di euro.

Venerdì 9 agosto chiuderà la rassegna “Cinema Sul Mare” “La Sirenetta” un film del 2023 diretto da Ron Marshall. Prodotto dalla Walt Disney Pictures è il remake live action del film d’animazione Disney del 1989 basato sull’omonima fiaba. L’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Il film ha ottenuto 3 candidature a People’s Choice Awar, 1 candidatura a CDG Awards, In Italia al Box Office La sirenetta ha incassato 12 milioni di euro.

SERVIZI AL BAM. Il bar sotto sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Sotto l’Hanagr si potrà prenotare la gustosa Pinsa. Per maggiori info e prenotazioni 342 3513884

Last modified: Agosto 4, 2024