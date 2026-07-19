Lunedì 20 luglio Stefano Zurlo intervista il Sindaco Michele Conti sul palco di Eliopoli Summer

Written by Redazione• 8:07 am• Pisa, Politica

CALAMBRONE – Eliopoli Summer ospita il Sindaco di Pisa Michele Conti per fare un bilancio della sua attività a otto dal suo insediamento avvenuto nel 2018 e in vista dell’ultima parte del suo mandato amministrativo, sia per traguardare temi nazionali e più politici vista la sua lunga esperienza.

Per farlo sul palco di Eliopoli avremo come intervistatore Stefano Zurlo che dialogherà con Michele Conti.

Stefano Zurlo inizia la sua attività scrivendo su L’Europeo ma dopo poco approda a Il Giornale e ne diventa uno dei giornalisti migliori e si specializza in particolare sui temi della giustizia. volto noto anche delle trasmissioni Tv di approfondimento come Omnibus, In onda, Porta a porta.

Sarà una occasione importante per approfondire scelte importanti dell’amministrazione comunale come quella recente sul Piano Urbanistico ma anche uno sguardo al futuro della città e, perchè no, del primo cittadino.

Last modified: Luglio 18, 2026