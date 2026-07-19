Al Bagno degli Americani la finale dei Mondiali si vive in diretta su maxischermo

Written by Redazione• 8:32 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Domenica 19 luglio il Bagno degli Americani invita tutti gli appassionati di calcio a vivere insieme una delle serate sportive più attese dell’anno. A partire dalle ore 21, sotto l’hangar della struttura, sarà trasmessa in diretta la finale dei Mondiali che vedrà affrontarsi Spagna e Argentina in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

I riflettori saranno puntati sui grandi protagonisti della finale, con Lionel Messi e Lautaro Martínez pronti a guidare l’Argentina contro la nazionale spagnola nella corsa al titolo mondiale. L’evento sarà l’occasione per seguire la partita in un’atmosfera conviviale, gustando una pinsa appena sfornata accompagnata da una birra ghiacciata o dal proprio drink preferito.

Il Bagno degli Americani invita tifosi, famiglie e gruppi di amici a condividere insieme una serata all’insegna dello sport, del buon cibo e del divertimento.

Appuntamento domenica 19 luglio alle ore 21 presso il Bagno degli Americani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 342 351 3884.

Last modified: Luglio 18, 2026