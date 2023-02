Luca D’Angelo: “Il gol preso in avvio ha complicato i nostri piani”

Scritto da admin• 5:41 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo analizza a freddo dalla sala stampa “Passaponti” dell’Arena la sconfitta contro il SudTirol.

di Antonio Tognoli

“Il gol preso nei primi minuti ha complicato i piani della nostra partita. Abbiamo fatto un numero enorme di cross, ma non l’abbiamo mai presa. Ci abbiamo provato con il tiro da fuori area e non ci siamo riusciti. È stata una gara difficile. Per gli attaccanti non era semplice giocare con la difesa schierata sia in velocità che da fermi. Loro si chiudevano bene e sono stati molto bravi e non conta il nome che porti, ma quanti punti hai in classifica. E loro in questo momento sono davanti a noi”.

Last modified: Febbraio 4, 2023