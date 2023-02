Una pista ciclopedonale a Ghezzano intitolata a Gianluca Signorini

Scritto da admin• 5:39 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Sport/Altro, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Inaugurata ed intitolata al calciatore Gianluca Signorini la pista ciclopedonale di Ghezzano.

Sabato 4 febbraio, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio ha svelato la targa insieme ai familiari del campione sportivo, storico capitano di Genoa e Pisa, scomparso nel novembre 2002 a causa della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Signorini ha vissuto per molti anni a Ghezzano con la consorte e i quattro figli, oggi presenti con la moglie Antonella e Giulia, la figlia più piccola della coppia. All’evento, oltre agli assessori comunali Roberta Paolicchi (sport), Matteo Cecchelli (rigenerazione urbana), Gabriele Meucci (attuazione del programma) e Francesco Corucci (lavori pubblici e mobilità), erano presenti la senatrice pisana Ylenia Zambito, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il sindaco di Pisa Michele Conti e Riccardo Silvestri in rappresentanza del Pisa sporting club, insieme alla delegazione della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e dell’associazione nerazzurra ‘Cento’, presente con il segretario Nicola Davini e il presidente Fabio Vasarelli. Il percorso ciclopedonale, lungo 1.160 mt, parte da piazza Tempesti e arriva oltre la nuova rotatoria della Vicarese (in prossimità della Lidl) ed ha goduto di un investimento di 400mila euro.

“Con grande soddisfazione oggi intitoliamo questo percorso ciclopedonale a Gianluca Signorini, che è stato un campione, un capitano dentro e fuori dal campo di gioco – ha affermato il sindaco Di Maio -. Si tratta di una importante infrastruttura che collega il comune di San Giuliano Terme a quello di Pisa. Abbiamo l’obbiettivo, come amministrazione, di completare questo percorso ciclopedonale in direzione della rotatoria delle Querciole, oltre a prolungare lungo i condotti nel tratto che va verso il comune pisano. Questo è un punto di partenza, la sinergia tra enti ancora un volta ha funzionato e questo ci rende contenti e fiduciosi”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver voluto intitolare un’infrastruttura così importante come la pista ciclo pedonale alla memoria di mio marito Gianluca, in particolare il sindaco Sergio Di Maio che si è adoperato per la realizzazione – ha detto Antonella Mamone, moglie di Signorini -. Questo percorso che attraversa l’abitato di Ghezzano, dove abbiamo vissuto con tutta la famiglia e dove continuiamo a vivere, è frequentato anche da chi fa attività fisica e sportiva, due aspetti che si ricollegano alla figura del Gianluca Signorini calciatore e sportivo”.

Durante le celebrazioni il Pisa sporting club ha voluto omaggiare la famiglia Signorini con una maglia di Ernesto Torregrossa, uno dei capitani nerazzurri.

Gianluca Signorini, nato a Pisa nel 1960, ha mosso i primi passi nel Pisa sporting club. Difensore roccioso e grintoso, dotato anche di spessore tecnico, ricopriva il ruolo di libero. Dopo qualche anno di gavetta tra serie C e B, nel 1987 venne chiamato nella prima grande piazza del calcio italiano: la Roma di Nils Liedholm. Ma è con il Genoa che si consacrò definitivamente, divenendone capitano ed indiscusso idolo del tifo rossoblu. Quando terminò l’esperienza con il ‘grifone’, si mise a disposizione della squadra della sua città, che dopo il fallimento della metà degli anni novanta sparì dal calcio professionistico. Nella stagione ’95-’96 Signorini fu capitano dei nerazzurri nel Campionato nazionale dilettanti, risultando decisivo per il raggiungimento della vittoria finale, grazie alla quale il Pisa tornò tra i professionisti a seguito della promozione nell’allora serie C2. Negli anni seguenti Signorini si adoperò come direttore sportivo della squadra pisana.

Last modified: Febbraio 5, 2023