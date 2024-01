Luca D’Angelo: “A Pisa ho incontrato persone che mi hanno aiutato nella mia crescita. Non sarà una gara semplice”

Scritto da admin• 1:31 pm• Pisa SC

Alla vigilia della sfida con il Pisa parla l’ex mister nerazzurro che ha portato la squadra nerazzurro ad un passo dalla serie A

PISA – Alla vigilia della fondamentale sfida in trasferta contro il Pisa, il tecnico aquilotto Luca D’Angelo ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara. Queste le sue dichiarazioni sul portale dello Spezia Calcio.

di Maurizio Ficeli

Sul mercato: “Sono arrivati calciatori che ci consentono di alzare il nostro livello, specialmente sul piano dell’esperienza, essendo tutti calciatori che conoscono molto bene la categoria; qualcuno è leggermente indietro di condizione, ma ci entrerà in breve tempo”.

Assenti e calciatori da valutare: “Bandinelli e Gelashvili sicuramente non ci saranno, così come Reca ed Elia, il quale è più vicino al recupero rispetto al polacco, i cui tempi si sono un po’ allungati. Poi ci sono altri calciatori da valutare come Antonucci e Pio Esposito. In questo momento la squadra ha bisogno di alcuni punti di riferimento che la difesa a quattro consente più della difesa a tre, ma sicuramente gli infortuni non ci stanno aiutando, pertanto valuteremo bene per la partita contro il Pisa”.

Sull’ambiente di Pisa: “Ho incontrato persone che mi hanno aiutato nella mia crescita, sia professionale che umana, persone che mi sono sempre state vicine e sarà un piacere incontrarle di nuovo e salutarle. Conosco bene la grande rivalità tra le tifoserie, ma io non sono ipocrita e so quanto i tifosi del Pisa mi abbiano voluto bene e l’augurio è che un giorno anche i tifosi dello Spezia possano apprezzarmi allo stesso modo, anche se fino a questo momento non ho fatto molto per lasciare loro ricordi memorabili, quindi so che bisogna fare molto di più”.

L’assenza del tifo pisano: “Ho letto dell’assenza dei tifosi del Pisa, così come ho letto che i nostri invece riempiranno il settore a loro dedicato; questo è senza dubbio un bel gesto nei nostri confronti e la loro presenza nutrita dovrà essere per noi un motivo in più per fare una grande gara”.

Sui nerazzurri: “Il Pisa è una squadra rodata, con giocatori di categoria superiore, che io conosco bene, pertanto dovremo essere bravi a fare una grande partita, di grandissima determinazione e di grande attenzione, dal punto di vista tattico e tecnico, oltre che motivazionale. Questi quattro spunti non dovranno essere dimenticati, perché la partita non sarà semplice”.

