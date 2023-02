“Galileo’s Journey” alla Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno

Scritto da admin• 6:11 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Il primo evento concertistico, l’opera multimediale “Galileo’s Journey” di Ivan Fedele, si terrà mercoledì 15 febbraio alle ore 20.30, presso uno dei monumenti più significativi di Pisa, la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, P.zza San Paolo a Ripa d’Arno, 1 a Pisa.

Così scrive Ivan fedele: “ Quest’opera multimediale sviluppa il tema relativo al Cosmo e all’Astronomia (che ne indaga le leggi e i segreti) con un richiamo evidente, nel titolo, all’uomo che ha inaugurato l’era moderna della ricerca scientifica: Galileo Galilei.Il “viaggio” descritto dall’opera immagina come lo scienziato pisano avrebbe potuto scrutare il cielo attraverso la moderna tecnologia di un telescopio ottico come La Specola “Margherita Hack” dell’Osservatorio astronomico di Trieste. Stralci di alcuni testi scientifici e poetici di Galileo Galilei, cantati da 3 voci femminili (2 soprani e 1 mezzosoprano), si contrappuntano ad “immagini sonore” che di volta in volta sviluppano il “suono” delle orbite dei pianeti del nostro Sistema Solare così come la NASA li ha registrati attraverso sistemi sofisticatissimi di rilevazione. “

Un evento memorabile per l’importanza mondialedell’autore, Ivan Fedele, presente alla rappresentazione, per l’innovatività del linguaggio musicale che ci avvicina alla visual art e all’impiego di sistemi elettronici in musica. Un evento magico e suggestivo che cade nel giorno della nascita di Galileo. La parte visiva dell’opera è creata dal videoartist Andrew Quinn, ed è eseguita dall’ Ensemble Moderna del Conservatorio Tartini di Trieste diretto da Petar Matošević.



Collaborano alla realizzazione il Comune di Pisa, Regione Toscana, Festa della Toscana e il Conservatorio Tartini di Trieste. purbellalavita@gmail.com.

Last modified: Febbraio 15, 2023