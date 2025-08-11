Written by Agosto 11, 2025 6:42 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’oroscopo degli oroscopi dell’11 agosto 2025

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese dell’11 agosto 2025:

Topo

Energia del giorno: molto alta
Il segno del giorno ti rende protagonista: sei al massimo della lucidità e del fascino persuasivo. Le tue parole oggi possono aprire porte chiuse.
Consiglio: approfitta per negoziare, proporre idee, e incontrare persone influenti.
Attenzione a: non strafare: un eccesso di sicurezza può farti sembrare arrogante.

Bufalo

Energia del giorno: bassa
Il Topo ti mette un po’ alla prova: la giornata può sembrare frenetica rispetto ai tuoi ritmi.
Consiglio: concentrati su lavori di lungo respiro e risoluzione di problemi pratici.
Attenzione a: non irrigidirti troppo; piccole concessioni possono alleggerire le tensioni.

Tigre

Energia del giorno: media
Il Topo ti stimola a muoverti velocemente, ma rischi di agire d’istinto.
Consiglio: applica strategia e preparazione, soprattutto se devi affrontare concorrenza.
Attenzione a: evitare decisioni impulsive che potrebbero creare contraccolpi.

Coniglio

Energia del giorno: media
Giornata frizzante ma potenzialmente dispersiva. Tante interazioni sociali possibili.
Consiglio: scegli bene le compagnie, prediligendo chi ti dà energia e non chi la toglie.
Attenzione a: commenti o frecciatine che possono urtare la tua sensibilità.

Drago

Energia del giorno: alta
La tua creatività è accesa e può dare frutti immediati.
Consiglio: presenta oggi idee e progetti innovativi: l’energia generale ti sostiene.
Attenzione a: non svelare troppo presto piani importanti a chi non è affidabile.

Serpente

Energia del giorno: media
Il Topo stimola la tua curiosità e ti invita a fare ricerche o investigazioni.
Consiglio: osserva e prendi appunti; potresti ottenere un’informazione cruciale.
Attenzione a: agire in fretta senza aver verificato la veridicità di ciò che scopri.

Cavallo

Energia del giorno: media
Piccoli contrattempi potrebbero farti cambiare programma.
Consiglio: usa flessibilità e creatività per trasformare gli imprevisti in vantaggi.
Attenzione a: lasciarti prendere dalla frustrazione, che rallenterebbe le soluzioni.

Capra

Energia del giorno: media
Giornata buona per consolidare legami e collaborazioni.
Consiglio: mantieni equilibrio tra diplomazia e fermezza.
Attenzione a: dire sempre “sì” per evitare conflitti: oggi serve anche fissare limiti chiari.

Scimmia

Energia del giorno: alta
Segno del mese e in sintonia con il Topo: idee brillanti e incontri fortunati.
Consiglio: metti subito in pratica le intuizioni che arrivano oggi.
Attenzione a: disperdere energia saltando da un progetto all’altro senza completare nulla.

Gallo

Energia del giorno: media
Precisione e chiarezza sono al top.
Consiglio: ottima giornata per presentazioni, contratti e accordi scritti.
Attenzione a: non essere troppo critico con gli altri: la tua perfezione può intimidirli.

Cane

Energia del giorno: bassa
L’energia veloce del Topo può disturbarti, creando irritabilità.
Consiglio: scegli bene le battaglie, e pratica il “silenzio strategico” quando serve.
Attenzione a: reagire di impulso a provocazioni inutili.

Maiale

Energia del giorno: media
Atmosfera vivace e leggera. Le relazioni ti portano buone notizie.
Consiglio: coltiva rapporti sinceri e fai piccoli gesti di gentilezza.
Attenzione a: sprecare tempo in compagnie superficiali che non portano nulla di buono.

Oroscopo vedico dell’11 agosto 2025:

Mesha (Ariete)

Transiti chiave: Mercurio in Cancro stimola la mente strategica.
Indicazioni: Ottimo giorno per chiarire dubbi e prendere decisioni importanti, specie su questioni familiari o legate alla casa.
Consiglio: Dedica tempo a comunicazioni importanti e cerca di evitare scontri impulsivi.

Vrishabha (Toro)

Transiti chiave: Congiunzione Venere–Giove in Gemelli favorisce le finanze.
Indicazioni: Possibilità di guadagni extra, bonus o investimenti fruttuosi.
Consiglio: Valuta con attenzione nuove offerte, ma non affrettare le scelte.

Mithuna (Gemelli)

Transiti chiave: Venere e Giove nel tuo segno donano fortuna e charme.
Indicazioni: È il tuo giorno: successo nei rapporti, opportunità di lavoro e incontri importanti.
Consiglio: Sfrutta la giornata per fare networking e proporre nuove idee.

Karka (Cancro)

Transiti chiave: Mercurio diretto in Cancro.
Indicazioni: Chiarezza mentale e forza nella comunicazione, ottima fase per trattative e risoluzioni di conflitti.
Consiglio: Fai attenzione a non essere troppo emotivo nelle discussioni.

Simha (Leone)

Transiti chiave: Influsso di Venere e Giove sulla creatività.
Indicazioni: Giornata propizia per esprimere talento e conquistare l’attenzione di altri.
Consiglio: Usa il tuo carisma in occasioni sociali o professionali.

Kanya (Vergine)

Transiti chiave: Energia stabile di Mercurio e Giove, utile per dettagli.
Indicazioni: Momento di lavoro meticoloso e organizzazione; possibile riconoscimento.
Consiglio: Concentrati su progetti che richiedono precisione e rigore.

Tula (Bilancia)

Transiti chiave: Congiunzione Venere–Giove favorisce relazioni.
Indicazioni: Ottimo giorno per risolvere malintesi e rafforzare legami.
Consiglio: Ascolta attentamente e agisci con diplomazia.

Vrischika (Scorpione)

Transiti chiave: Energia stabile, ma attenzione al controllo.
Indicazioni: Puoi chiudere accordi importanti, ma evita tensioni eccessive.
Consiglio: Affidati all’intuito senza imporsi troppo.

Dhanu (Sagittario)

Transiti chiave: Influsso positivo su studi e viaggi.
Indicazioni: Opportunità per imparare o pianificare viaggi.
Consiglio: Sii aperto a nuove idee e avventure.

Makara (Capricorno)

Transiti chiave: Energia focalizzata su casa e famiglia.
Indicazioni: Momento ideale per discutere questioni patrimoniali o familiari.
Consiglio: Mantieni la calma e cerca compromessi.

Kumbha (Acquario)

Transiti chiave: Mercurio porta chiarezza nelle comunicazioni.
Indicazioni: Ottima giornata per colloqui, presentazioni e relazioni sociali.
Consiglio: Esprimi le tue idee con sicurezza e apertura.

Meena (Pesci)

Transiti chiave: Venere e Giove stimolano la creatività.
Indicazioni: Possibili guadagni e riconoscimenti grazie a talento e intuizione.
Consiglio: Affidati all’ispirazione e sii pronto a cogliere le occasioni.

