L’oroscopo degli oroscopi dell’11 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:42 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico; se giornalmente troverò una divinazione giornaliera di altri oroscopi, suddivisa in segni riconducibili a archi temporali di nascita, la unirò alle due già presenti.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese dell’11 agosto 2025:

Topo

Energia del giorno: molto alta

Il segno del giorno ti rende protagonista: sei al massimo della lucidità e del fascino persuasivo. Le tue parole oggi possono aprire porte chiuse.

Consiglio: approfitta per negoziare, proporre idee, e incontrare persone influenti.

Attenzione a: non strafare: un eccesso di sicurezza può farti sembrare arrogante.

Bufalo

Energia del giorno: bassa

Il Topo ti mette un po’ alla prova: la giornata può sembrare frenetica rispetto ai tuoi ritmi.

Consiglio: concentrati su lavori di lungo respiro e risoluzione di problemi pratici.

Attenzione a: non irrigidirti troppo; piccole concessioni possono alleggerire le tensioni.

Tigre

Energia del giorno: media

Il Topo ti stimola a muoverti velocemente, ma rischi di agire d’istinto.

Consiglio: applica strategia e preparazione, soprattutto se devi affrontare concorrenza.

Attenzione a: evitare decisioni impulsive che potrebbero creare contraccolpi.

Coniglio

Energia del giorno: media

Giornata frizzante ma potenzialmente dispersiva. Tante interazioni sociali possibili.

Consiglio: scegli bene le compagnie, prediligendo chi ti dà energia e non chi la toglie.

Attenzione a: commenti o frecciatine che possono urtare la tua sensibilità.

Drago

Energia del giorno: alta

La tua creatività è accesa e può dare frutti immediati.

Consiglio: presenta oggi idee e progetti innovativi: l’energia generale ti sostiene.

Attenzione a: non svelare troppo presto piani importanti a chi non è affidabile.

Serpente

Energia del giorno: media

Il Topo stimola la tua curiosità e ti invita a fare ricerche o investigazioni.

Consiglio: osserva e prendi appunti; potresti ottenere un’informazione cruciale.

Attenzione a: agire in fretta senza aver verificato la veridicità di ciò che scopri.

Cavallo

Energia del giorno: media

Piccoli contrattempi potrebbero farti cambiare programma.

Consiglio: usa flessibilità e creatività per trasformare gli imprevisti in vantaggi.

Attenzione a: lasciarti prendere dalla frustrazione, che rallenterebbe le soluzioni.

Capra

Energia del giorno: media

Giornata buona per consolidare legami e collaborazioni.

Consiglio: mantieni equilibrio tra diplomazia e fermezza.

Attenzione a: dire sempre “sì” per evitare conflitti: oggi serve anche fissare limiti chiari.

Scimmia

Energia del giorno: alta

Segno del mese e in sintonia con il Topo: idee brillanti e incontri fortunati.

Consiglio: metti subito in pratica le intuizioni che arrivano oggi.

Attenzione a: disperdere energia saltando da un progetto all’altro senza completare nulla.

Gallo

Energia del giorno: media

Precisione e chiarezza sono al top.

Consiglio: ottima giornata per presentazioni, contratti e accordi scritti.

Attenzione a: non essere troppo critico con gli altri: la tua perfezione può intimidirli.

Cane

Energia del giorno: bassa

L’energia veloce del Topo può disturbarti, creando irritabilità.

Consiglio: scegli bene le battaglie, e pratica il “silenzio strategico” quando serve.

Attenzione a: reagire di impulso a provocazioni inutili.

Maiale

Energia del giorno: media

Atmosfera vivace e leggera. Le relazioni ti portano buone notizie.

Consiglio: coltiva rapporti sinceri e fai piccoli gesti di gentilezza.

Attenzione a: sprecare tempo in compagnie superficiali che non portano nulla di buono.

Oroscopo vedico dell’11 agosto 2025:

Mesha (Ariete)

Transiti chiave: Mercurio in Cancro stimola la mente strategica.

Indicazioni: Ottimo giorno per chiarire dubbi e prendere decisioni importanti, specie su questioni familiari o legate alla casa.

Consiglio: Dedica tempo a comunicazioni importanti e cerca di evitare scontri impulsivi.

Vrishabha (Toro)

Transiti chiave: Congiunzione Venere–Giove in Gemelli favorisce le finanze.

Indicazioni: Possibilità di guadagni extra, bonus o investimenti fruttuosi.

Consiglio: Valuta con attenzione nuove offerte, ma non affrettare le scelte.

Mithuna (Gemelli)

Transiti chiave: Venere e Giove nel tuo segno donano fortuna e charme.

Indicazioni: È il tuo giorno: successo nei rapporti, opportunità di lavoro e incontri importanti.

Consiglio: Sfrutta la giornata per fare networking e proporre nuove idee.

Karka (Cancro)

Transiti chiave: Mercurio diretto in Cancro.

Indicazioni: Chiarezza mentale e forza nella comunicazione, ottima fase per trattative e risoluzioni di conflitti.

Consiglio: Fai attenzione a non essere troppo emotivo nelle discussioni.

Simha (Leone)

Transiti chiave: Influsso di Venere e Giove sulla creatività.

Indicazioni: Giornata propizia per esprimere talento e conquistare l’attenzione di altri.

Consiglio: Usa il tuo carisma in occasioni sociali o professionali.

Kanya (Vergine)

Transiti chiave: Energia stabile di Mercurio e Giove, utile per dettagli.

Indicazioni: Momento di lavoro meticoloso e organizzazione; possibile riconoscimento.

Consiglio: Concentrati su progetti che richiedono precisione e rigore.

Tula (Bilancia)

Transiti chiave: Congiunzione Venere–Giove favorisce relazioni.

Indicazioni: Ottimo giorno per risolvere malintesi e rafforzare legami.

Consiglio: Ascolta attentamente e agisci con diplomazia.

Vrischika (Scorpione)

Transiti chiave: Energia stabile, ma attenzione al controllo.

Indicazioni: Puoi chiudere accordi importanti, ma evita tensioni eccessive.

Consiglio: Affidati all’intuito senza imporsi troppo.

Dhanu (Sagittario)

Transiti chiave: Influsso positivo su studi e viaggi.

Indicazioni: Opportunità per imparare o pianificare viaggi.

Consiglio: Sii aperto a nuove idee e avventure.

Makara (Capricorno)

Transiti chiave: Energia focalizzata su casa e famiglia.

Indicazioni: Momento ideale per discutere questioni patrimoniali o familiari.

Consiglio: Mantieni la calma e cerca compromessi.

Kumbha (Acquario)

Transiti chiave: Mercurio porta chiarezza nelle comunicazioni.

Indicazioni: Ottima giornata per colloqui, presentazioni e relazioni sociali.

Consiglio: Esprimi le tue idee con sicurezza e apertura.

Meena (Pesci)

Transiti chiave: Venere e Giove stimolano la creatività.

Indicazioni: Possibili guadagni e riconoscimenti grazie a talento e intuizione.

Consiglio: Affidati all’ispirazione e sii pronto a cogliere le occasioni.

Last modified: Agosto 10, 2025