L’Effemeride Pisana dell’11 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

lunedì 11 agosto 2025, il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 20:30, le ore di luce solare sono 14 e 14 minuti

Oggi è il 173mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno dell’indipendenza del Chad

Santo del giorno:

Santa Chiara d’Assisi vergine

Assisi, 1193/1194 – Assisi, 11 agosto 1253

Protettrice della televisione, delle coccinelle e delle telecomunicazioni

Patrona di Marciana Marina, Villachiara, Cossoine, Sini, San Gavino Monreale e Iglesias

Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Francesco d’Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata dall’esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per poi condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l’Ordine femminile delle «povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle pareti della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII quale protettrice della televisione. Erede dello spirito francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni nel 1243.

Che tempo farà oggi 11 agosto a Pisa:

Lunedì 11 agosto 2025, Pisa si prepara a una giornata di intenso caldo, tipica dell’estate toscana. Le previsioni indicano temperature massime che potrebbero raggiungere i 36°C, con punte fino a 39–40°C nell’entroterra .

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con venti deboli di brezza e possibili rinforzi di Maestrale sulla costa nel pomeriggio . Non sono previste precipitazioni, e l’umidità relativa si manterrà tra il 57% e il 61%, contribuendo a una sensazione di calore più intenso .

Le temperature percepite saranno significativamente più elevate rispetto a quelle reali, con punte fino a 43°C nel pomeriggio. L’indice UV raggiungerà valori elevati, intorno a 8, quindi è consigliabile proteggersi adeguatamente se si trascorrono periodi all’aperto.

È attivo un allarme arancione per temperature massime estreme in Toscana, valido fino alle 18:59 CEST. Si consiglia di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata e di mantenersi idratati.

E’ accaduto l’11 agosto:

3114 a.C. – Inizio dell’era attuale secondo il Calendario lungo dei Maya

1858 – Prima scalata dell’Eiger

1934 – Il carcere militare di Alcatraz diventa prigione federale di massima sicurezza

1960 – Il Chad dichiara l’indipendenza

1966 – I Beatles sbarcano negli USA per la loro decima e ultima tournée; la sera stessa John Lennon tiene una conferenza stampa allo Astor Tower Hotel di Chicago per spiegare ai mass media la sua dichiarazione «The Beatles are more popular than Jesus now» (“Al momento i Beatles sono più alla moda di Gesù”), in cui conclude che non c’era alcun paragone intenzionale fra loro e Gesù bensì fra la percezione popolare che il pubblico ha dei Beatles e della fede, in declino nel Regno Unito fra la popolazione giovanile

1999 – Eclissi totale di Sole visibile da Europa e Asia

2003

La NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell’Europa nei suoi 54 anni di storia

Vengono rilevati i primi computer infetti dal worm Blaster

2021 – A Floridia (SR) viene rilevata la temperatura di 48,8 °C, la più alta mai registrata in Europa fino a quel momento

2024 – Allo Stade de France a Parigi avviene la cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXIII Olimpiade

Curiosità astrologiche per i nati l’11 agosto:

Chi nasce l’11 agosto appartiene al segno del Leone, un segno di fuoco governato dal Sole, simbolo di energia, calore e vitalità. Queste persone sono naturalmente carismatiche e spesso si trovano a guidare gli altri grazie alla loro capacità di ispirare e motivare. Sono molto creative e hanno un forte desiderio di esprimersi, che si manifesta spesso in ambito artistico o in altre forme di comunicazione.

Gli nati in questo giorno sono anche molto determinati: quando si pongono un obiettivo, lo perseguono con passione e tenacia, senza arrendersi facilmente. Oltre alla forza e all’ottimismo che deriva dalla loro energia solare, possiedono anche una sensibilità particolare che li rende capaci di percepire le emozioni e i bisogni delle persone intorno a loro.

Dal punto di vista numerologico, l’11 è un numero maestro che indica intuizione, spiritualità e una certa ispirazione interiore, qualità che arricchiscono ulteriormente la personalità di chi nasce in questa data.

In sintesi, gli nati l’11 agosto combinano forza, creatività e una buona dose di empatia. Il consiglio astrologico per loro è di trovare un equilibrio sano tra il loro naturale desiderio di essere protagonisti e la capacità di ascoltare e comprendere gli altri, così da utilizzare al meglio la loro luce personale senza perdere di vista il contesto umano che li circonda.

Il proverbio dell’11 agosto:

“Per Santa Chiara, ogni rugiada è amara.”

L’11 agosto si celebra Santa Chiara; questo proverbio fa riferimento all’umidità notturna di questo periodo, che in agricoltura poteva essere un segno di sfortuna o di malattie per le colture.

La Citazione del giorno:

Non c’è nulla da raccomandare in una guerra. I governi dicono che è l’ultima risorsa. Spesso è solo la più semplice. (Sydney Schanberg, giornalista e scrittore statunitensw)

Nati l’11 agosto:

MASSIMILIANO ALLEGRI

Allenatore di calcio italiano

α 11 agosto 1967

ALFREDO BINDA

Campione italiano di ciclismo

α 11 agosto 1902 ω 19 luglio 1986

CHRIS HEMSWORTH

Attore australiano

α 11 agosto 1983

HULK HOGAN

Lottatore statunitense, wrestler e attore

α 11 agosto 1953 ω 24 luglio 2025

GIANLUCA PESSOTTO

Ex calciatore italiano

α 11 agosto 1970

STEVE WOZNIAK

Informatico e inventore statunitense

α 11 agosto 1950

Deceduti il 9 agosto:

TAZIO NUVOLARI

Pilota italiano

α 16 novembre 1892 ω 11 agosto 1953

JACKSON POLLOCK

Pittore statunitense

α 28 gennaio 1912 ω 11 agosto 1956

SANTA CHIARA

Santa cattolica italiana

α 16 luglio 1194 ω 11 agosto 1253

ROBIN WILLIAMS

Attore statunitense

α 21 luglio 1951 ω 11 agosto 2014

