Lorenzo Sciapi torna a segnare e consolida il suo primato da bomber di categoria

Written by Leonardo Miraglia• 11:52 am• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 19 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 19 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Marco Giordani Fratres Perignano 2019 9 II Nicola Cornacchia San Giuliano 7 (3) III Francesco Di Paola San Giuliano 6 IV

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 12 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 9 II

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 V

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 9 (1) II Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 7 IV Enxo Lici Fornacette Casarosa 7 (4) VII Pietro Mori Stella Rossa 6 VIII

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 13 (1) I Francesco Cacciapuoti Selvatelle 9 IV Matteo Fondelli Pomarance 7 VIII Vincenzo Passalacqua Pomarance 7 IX Francesco Nassi Geotermica 6 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 11 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 11 (2) II Marco Collecchi San Prospero Navacchio 9 III Mario Buhne Corazzano 9 (2) IV Alessio Moretti Crespina Calcio 8 V Alessandro Bianco Crespina Calcio 8 (1) VI Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) VII Tommaso Castagna Atletico Cascina 8 (3) VIII Diego Luperini Porta a Lucca 7 IX Gregorio Lombardi Crespina Calcio 7 X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) VI Marco Ciardelli Terricciola 1975 6 VIII

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 14 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 11 II Jones Bohuam San Frediano Calcio 10 III Niccolò Cappellini Sporting Volterra 10 (5) IV Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 9 V Mirko Nastasi Golena d’Arno 9 (1) VI Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 8 VII Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 8 (4) VIII Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 IX Alessio Gioli Scintilla 1945 7 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 14 (6) I Claudio Paja Santacroce Calcio 10 (5) II Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 8 III Kevin Kerciku Castel del Bosco 8 (2) IV Alessio Cardini Marciana 2.0 7 V Andrea Brogi Via di Corte 6 IX Andrea Altamura Stella Rossa 6 X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Gennaio 19, 2026