Lorenzo Sciapi torna a segnare e consolida il suo primato da bomber di categoria

Pisa (lunedì, 19 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 19 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Marco Giordani
|Fratres Perignano 2019
|9
|II
|Nicola Cornacchia
|San Giuliano
|7 (3)
|III
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|6
|IV
Promozione, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|12 (3)
|I
|Eneri Taraj
|Mobilieri Ponsacco
|9
|II
Prima Categoria, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|6
|V
Prima Categoria, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniato
|9 (1)
|II
|Vittorio Fiumalbi
|Bellaria Cappuccini
|7
|IV
|Enxo Lici
|Fornacette Casarosa
|7 (4)
|VII
|Pietro Mori
|Stella Rossa
|6
|VIII
Prima Categoria, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mirko Mori
|Geotermica
|13 (1)
|I
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|9
|IV
|Matteo Fondelli
|Pomarance
|7
|VIII
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|7
|IX
|Francesco Nassi
|Geotermica
|6
|X
Seconda Categoria, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|11
|I
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|11 (2)
|II
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|9
|III
|Mario Buhne
|Corazzano
|9 (2)
|IV
|Alessio Moretti
|Crespina Calcio
|8
|V
|Alessandro Bianco
|Crespina Calcio
|8 (1)
|VI
|Alessio Becherucci
|Castelfranco Calcio
|8 (1)
|VII
|Tommaso Castagna
|Atletico Cascina
|8 (3)
|VIII
|Diego Luperini
|Porta a Lucca
|7
|IX
|Gregorio Lombardi
|Crespina Calcio
|7
|X
Seconda Categoria, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|8 (2)
|VI
|Marco Ciardelli
|Terricciola 1975
|6
|VIII
Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|14 (1)
|I
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|11
|II
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|10
|III
|Niccolò Cappellini
|Sporting Volterra
|10 (5)
|IV
|Thierno Birahim Sylla
|Nuova Popolare CEP
|9
|V
|Mirko Nastasi
|Golena d’Arno
|9 (1)
|VI
|Luca Guerrini
|Montefoscoli Calcio
|8
|VII
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|8 (4)
|VIII
|Abdelkrim Bouragba
|Lajatico
|7
|IX
|Alessio Gioli
|Scintilla 1945
|7
|X
Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|14 (6)
|I
|Claudio Paja
|Santacroce Calcio
|10 (5)
|II
|Serigne Saliou Mbaye
|Stella Azzurra
|8
|III
|Kevin Kerciku
|Castel del Bosco
|8 (2)
|IV
|Alessio Cardini
|Marciana 2.0
|7
|V
|Andrea Brogi
|Via di Corte
|6
|IX
|Andrea Altamura
|Stella Rossa
|6
|X
tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Gennaio 19, 2026