Lorenzo Sciapi torna a segnare e consolida il suo primato da bomber di categoria

Pisa (lunedì, 19 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 19 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco GiordaniFratres Perignano 20199II
Nicola CornacchiaSan Giuliano7 (3)III
Francesco Di PaolaSan Giuliano6IV

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco12 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco9II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166V

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)II
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7IV
Enxo LiciFornacette Casarosa7 (4)VII
Pietro MoriStella Rossa6VIII

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica13 (1)I
Francesco Cacciapuoti Selvatelle9IV
Matteo FondelliPomarance7VIII
Vincenzo PassalacquaPomarance7IX
Francesco NassiGeotermica6X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio11I
Marco PuccioniCapanne Calcio 198911 (2)II
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio9III
Mario BuhneCorazzano9 (2)IV
Alessio MorettiCrespina Calcio 8V
Alessandro BiancoCrespina Calcio8 (1)VI
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)VII
Tommaso CastagnaAtletico Cascina8 (3)VIII
Diego LuperiniPorta a Lucca7IX
Gregorio LombardiCrespina Calcio 7X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)VI
Marco CiardelliTerricciola 19756VIII

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192914 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno11II
Jones BohuamSan Frediano Calcio10III
Niccolò CappelliniSporting Volterra10 (5)IV
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP9V
Mirko NastasiGolena d’Arno9 (1)VI
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio8VII
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio8 (4)VIII
Abdelkrim BouragbaLajatico7IX
Alessio GioliScintilla 19457X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200514 (6)I
Claudio PajaSantacroce Calcio10 (5)II
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra8III
Kevin KercikuCastel del Bosco8 (2)IV
Alessio CardiniMarciana 2.07V
Andrea BrogiVia di Corte6IX
Andrea AltamuraStella Rossa6X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Gennaio 19, 2026
