Al Centro trasfusionale boom di donazioni grazie agli eventi organizzati

Domenica 20 ottobre si replica con lo spettacolo “Sister Act – La Suorpresa”

PISA – In attesa dell’esibizione domenica 20 ottobre, al Centro trasfusionale dell’Aoup, del gruppo teatrale della parrocchia di San Giuseppe di Torre del Lago, che metterà in scena una rivisitazione del film “Sister Act” con lo spettacolo “Sister act – La Suorpresa” con “La banda della canonica” (regia di Maria Cristina Della Santina – dalle 10.30 alle 12.30), ecco il bilancio delle ultime donazioni (163) grazie ai testimonial che si sono avvicendati in queste settimane in ospedale per sensibilizzare la popolazione a donare, vista la grave carenza di sangue del periodo.

Sabato 5 ottobre con il Gruppo Ies Pfp Basket femminile Pisa e ABZero sono state raccolte 59 donazioni (di cui 34 di sangue intero, 10 di emocomponenti e 15 differite);

Domenica 6 ottobre, grazie ai componenti del Gioco del Ponte della Parte di Tramontana, sono state raccolte 46 donazioni (26 intero, 5 emocomponenti, 15 differite);

Sabato 12 ottobre, con l’esibizione al Centro trasfusionale del Coro dell’Università di Pisa diretto da Stefano Barandoni, sono state invece raccolte 58donazioni (di cui 29 intero, 10 emocomponenti, 19 differite);

Infine domenica pomeriggio 13 ottobre all’Edificio 30 a Cisanello c’è stata una giornata di sensibilizzazione alla donazione di sangue e organi con Alessandro Mazzoni, direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti e Arianna Precisi o Procissi, responsabile del coordinamento del procurement di organi e tessuti dell’Area vasta nord-ovest della Toscana, che hanno illustrato il tema della giornata e l’importanza della donazione. L’iniziativa è stata impreziosita dalle esibizioni del Coro Gospel “Voices of heaven” diretto da Sandro Macelloni e del Coro delle Voci bianche della Scuola Buonamici, diretto da Angelica di Taranto, pianista Glenda Poggianti.

L’Aoup ringrazia vivamente i testimonial e i donatori per la grande generosità dimostrata e ricorda gli orari di apertura del Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=18876

