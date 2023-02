Lite tra zio e nipote in zona Cisanello: interviene la Polizia

Scritto da admin• 3:50 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Alle ore 12.15 di martedì 21 febbraio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona Cisanello, a seguito di diverse segnalazioni di una lite tra più persone armate.

Giunti sul posto, i poliziotti intervenuti hanno verificato che non vi era la presenza di armi e che la lite era scaturita tra uno zio ed un nipote, entrambi stranieri ed in regola con il soggiorno.

I due, per futili motivi legati alla convivenza familiare, in corso nell’ appartamento locato dallo zio, iniziavano una discussione che li vedeva colpirsi anche con dei pugni al volto.

I poliziotti li hanno separati e hanno riportato la calma, entrambi non riportavano lesioni evidenti, rifiutavano le cure mediche e venivano resi edotti delle proprie facoltà di legge. La segnalazione dell’arma era nata poiché uno dei richiedenti vedeva un taglierino, privo di lama, per terra, ipotizzando che fosse un coltello. Peraltro l’ oggetto era all’ esterno dell’ immobile, e nessuno dei contendenti confermava che fosse stato usato nella lite appena sedata.

A sera inoltrata una pattuglia della Squadra Volanti ha effettuato analogo intervento poiché il nipote si ripresentava a casa dello zio, ma lui gli negava legittimamente l ‘ingresso a casa propria, allontanandolo dalla propria abitazione, e ne scaturiva l’ennesima lite, stavolta solo verbale. I poliziotti hanno riportato di nuovo la calma e persuaso le parti a trovare un accordo civile per risolvere la questione. Al termine della trattativa, il nipote ha accettato le ragioni dello zio e ha deciso di andare via di casa per trovarsi una nuova sistemazione.

Last modified: Febbraio 21, 2023