L’immenso tifo nerazzurro al “Mapei Stadium” spinge il Pisa alla conquista di un risultato utile

REGGIO EMILIA – La trasferta vittoriosa in un quel di Piacenza ha ridato un po’ di morale al popolo nerazzurro che si è organizzato, da subito, per seguire il team di mister Aquilani in quel di Reggio Emilia, dove oltre un migliaio di supporters hanno colorato il settore loro riservato al “Mapei Stadium”.



Purtroppo il giorno feriale e la gara giocata in orario notturno, hanno costretto molti a rinunciare a questa trasferta per impegni lavorativi, ma il colpo d’occhio del settore occupato dai pisani era stupendo con il garrire di cori e bandiere al vento a cui faceva da contraltare ai settori dei supporters locali, da anni amici dei tifosi pisani. Gran tifo da ambo le parti e grande sbandierata nel settore pisano. “Siamo qui per te, devi vincere” è il refrain corale dei supporters giunti dalla città della Torre Pendente, seguito da un “Forza dai magico Pisa facci un gol”. La gara si mantiene sul pari ma i tifosi nerazzurri non smettono mai di incitare i propri beniamini ed i loro cori rimbombano in un impianto sportivo meraviglioso che ci auguriamo di vedere presto sorgere anche a Pisa. Ad un certo punto gli ultras nerazzurri espongono uno striscione con scritto “GLI ULTRAS RICORDANO RINNA E BONNA”, due tifosi reggiani scomparsi, il tutto fra gli applausi scroscianti di tutto lo stadio.

L’incitamento dei gruppi della Nord va avanti al rullo incessante dei tamburi che accompagnano il coro :”Pisa, facci un gol sotto la curva!”. seguito da un poderoso “Nerazzurri ole ‘”.Si val riposo con il risultato di parità con i tifosi nerazzurri che continuano a ballare e cantare. Iniziano i secondi 45’ e la rumba del tifo nerazzurro va avanti incessantemente,per spingere i propri beniamini a sbloccare il risultato ed Arena ci prova con un tiro ad effetto deviato dal portiere granata all’incrocio dei pali, facendo quasi gridare al gol,azione seguita subito dopo da un tiro dal limite di Veloso che finisce di poco a lato.

Ed il repertorio dei tifosi nerazzurri prosegue:”Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combatterò e lotterò, ora è per sempre al tuo fianco sarò, ohohohoh!”. Brivido per i nerazzurri, perché la Reggiana reclama un rigore, ma l’arbitro, prima indica il dischetto, ma, dopo, viene richiamato al Var, annullando in seguito la sua decisione fra il boato di esultanza dei tifosi nerazzurri,che continuano a cantare imperterriti. La gara scivola verso il termine e dopo 6′ di recupero,il triplice fischio. Esultano i tifosi giunti da Pisa, insieme ai giocatori che vanno a salutarli. Un punto utile. Ed ora sotto con il Cosenza alla conquista del primo successo casalingo. FORZA PISA VINCI PER NOI

