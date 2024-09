L’ex Tano Masucci riparte da Sestri Levante come aiuto ds

Scritto da admin• 4:12 pm• Pisa SC

PISA – Una notizia riguardante il nostro Gaetano Masucci :l’ex attaccante nerazzurro di origine campana, che ha appeso le scarpe al chiodo proprio al termine dello scorso campionato cadetto, e che, nel frattempo aveva acquisito il titolo di direttore sportivo, partirà, con questo nuovo ruolo dal Sestri Levante, squadra che milita in serie C, come assistente del ds Carlo Musa.



di Maurizio Ficeli

Tra l’altro, per lui si tratta di un ritorno in terra ligure, in quanto giunse all’ombra della Torre Pendente proveniente dall’Entella Chiavari, squadra dove ha giocato per 2 anni, dal 2015 al 2017 e tra l’altro eterna rivale della compagine sestrese. Quando si dice gli scherzi del destino! Tra l’altro, nella compagine ligure ci giocano in prestito Primasso, Pavanello e Durmush, che provengono dal Pisa, di modo ché avrà anche l’opportunità di seguirne da vicino le vicende .E noi della redazione di Pisanews, sicuri di interpretare i sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri, formuliamo al mitico “Tano” i migliori auguri per il nuovo ruolo che andrà a svolgere con assoluta serietà e competenza.

Last modified: Settembre 4, 2024