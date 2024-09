Al via i lavori di impermeabilizzazione alla Cetilar Arena: 800mila euro per aumentare la capienza

Scritto da admin• 3:20 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Michele Conti: “Nella variazione di bilancio abbiamo destinato 800 mila euro per aumentare la capienza della Curva Nord”

PISA – Sono iniziati nella giornata di martedì i lavori di impermeabilizzazione della gradinata della Cetilar Arena stamani il sopralluogo del vicesindaco Raffaele Latrofa, con delega ai lavori pubblici ed edilizia sportiva.

«Mantenendo fede agli impegni annunciati – ha commentato il vicesindaco Latrofa – sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione della gradinata, partendo dal tratto che, dopo gli interventi di traslazione a orologio, è divenuto settore curva nord. Un intervento che eliminerà alla radice le infiltrazioni che furono causa dei distacchi di intonaco. Nei prossimi mesi i lavori proseguiranno nella zona di gradinata attualmente interdetta al confine con la curva sud e, a seguire, nella restante porzione di gradinata fino a completamento del settore. I lavori, affidati per un importo di circa 150 mila euro, interessano lo smontaggio e successivo rimontaggio di 2100 seggiolini e la perfetta sigillatura di tutti i giunti strutturali della gradinata, che rappresentavano la causa principale di infiltrazioni».

Nella mattinata si è svolta anche la seduta congiunta delle commissioni consiliari prima e quarta per l’illustrazione della variazione di bilancio e del piano opere pubbliche in cui sono stati inseriti 800 mila euro per la realizzazione di nuove tribune allo stadio. Il Sindaco Michele Conti, che ha anche la delega al bilancio, ha presentato alle commissioni la scelta politica dell’Amministrazione: «Fra i tanti interventi in corso e in programma per dare risposte alla città – ha dichiarato Conti – i due più importanti, che hanno una radice comune, sono il raddoppio delle risorse destinate alle case popolari e la cifra congrua e necessaria per aumentare posti nel settore popolare dell’Arena Garibaldi».

«Dopo l’approvazione nel prossimo consiglio comunale della variazione di bilancio illustrata stamani in commissione – ha concluso il vicesindaco Latrofa –, procederemo all’affidamento e alla realizzazione degli interventi per la creazione di ulteriori 665 nuovi posti prefabbricati in curva Nord che si aggiungono ai 500 recuperati nella scorsa stagione con la riapertura del ‘curvino’, con il settore popolare che raggiungerà la capienza di 4.500 spettatori. Con le nuove tribune metalliche in curva Nord al posto delle gradinate inferiori che verranno demolite, si otterranno 3 file di sedute ad elementi prefabbricati in acciaio, adeguate alle normative vigenti, da effettuare progressivamente a gruppi di settori, sfruttando tutte le giornate in cui lo stadio non è utilizzato. In quest’ultimo investimento, di circa 800mila euro, sono compresi anche gli adeguamenti necessari per superare la quota di 10mila spettatori complessivi».

Last modified: Settembre 4, 2024