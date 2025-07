L’Estate del Litorale si accende con la sesta edizione della Marina Dance Parade

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 11 Luglio Dj set, musica e tanto divertimento a Marina di Pisa per l’attesissimo evento giunto alla sesta edizione

MARINA DI PISA – Torna a grande richiesta il Marina Dance Parade, l’evento che accende l’estate del Litorale pisano. Appuntamento a venerdì 11 luglio con il free musical festival, giunto alla sua sesta edizione, nata da un’idea di Alessandro Trolese, Marco Cardinotti e Fabrizio Fontani, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa

Compartecipano all’evento la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Atefi Lavanderia Industriale, IGC Ferrante Costruzioni, Intergomma Service 4, Motorteam Piaggio, Pro.Mi Sicurezza, RELU’ – Soluzioni per l’abitare, Z&P Assicurazioni, Gambassi Sedie e Tavoli, Toni Luigi, NeonTecnica, Residence L’Incanto di Boccadarno e Gruppo Scotti e rientra nel cartellone di iniziative Marenia – Non solo Mare 2025.

“Ritorna l’evento principe del nostro Litorale, capace di portare a Marina di Pisa migliaia di persone” afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese “Ogni anno lavoriamo per alzare il livello dell’offerta musicale e quest’anno porteremo ad esibirsi sui tre palchi di Marina Dance Parade oltre 20 dj nazionali e internazionali”.

“Parliamo sicuramente di uno degli appuntamenti tra i più attesi e importanti, che danno il là alle tante iniziative di Marenia” dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini “Non a caso fin dalla prima edizione Marina Dance Parade ha riscosso un grande successo e consente di attrarre sul nostro territorio un altissimo numero di persone, permettendo di trascorrere una serata di sano divertimento”.

“Marina Dance Parade è un evento di alto livello qualitativo che nasce da un’idea fortemente voluta dai nostri stimati dirigenti Alessandro Trolese e Fabrizio Fontani e oggi possiamo parlare di una scommessa vinta” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Sono proprio iniziative di qualità come questa ad attrarre un turismo italiano e straniero sul Litorale e rendere sempre più ricca l’offerta turistica del nostro territorio”.

“Un evento di cui siamo orgogliosi, che abbiamo visto nascere, crescere e svilupparsi, siamo pronti per un’altra grande edizione” afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

Esprimono grande soddisfazione per la sesta edizione di Marina Dance Parade il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni e il presidente di Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini.

Presenti alla conferenza stampa i dj Niki The Voice, Chiara Chelucci e Rose Melody.

Una serata tutta da vivere, coordinata dalla magistrale regia di Stefano Bini, noto regista di moda affermato a livello internazionale,già protagonista della Montecarlo Fashion Week.

Marina Dance Parade prende il via dalle 19 (ingresso libero), per un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy. L’evento è organizzato intorno a tre palchi principali, con il main stage in Piazza Baleari, dove risuonerà tutta l’energia dell’electronic stage di Metempsicosi di Leonardo Brogi. In Piazza Viviani l’intramontabile Rememories anni ’90, che da oltre 15 anni anima club e piazze toscane con il vinile dei dj vecchia scuola. Lo Stage 3 è a cura di Timeless, il nuovo format musicale realizzato in collaborazione con It’s Time Eventi.

Non mancherà una ricca e gustosa area street food con il Food Truck Village in via Tullio Crosio. Il divertimento prosegue dalle 00:45 con l’afterparty presso il Pappafico.

Tra gli artisti gli intramontabili Mario Più, Luca Pechino, Luca Ferradini, Rose Melody e Samuel con il progetto Metempsicosi; per Rememories ’90 Niki The Voice, Francesco Bix, Bizio, Robi D, Clock, Genny Joy e Chiara Chelucci. Ad animare la notte di Marina anche Timeless con Simone Maurri, Freaky Bea, BlackSoul Dancer Crew, Leo Tony e Fabrag, oltre a Marco Bresciani, Sisters Cap, Aniram e Gioia Giovannini.

