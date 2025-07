Artale, Bruni (PD): “La giunta rilancia lo studentato per ricchi, dimentica studenti di UniPi e residenti di Santa Maria”

Written by admin• 2:34 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale PD relativo alle recenti decisioni dell’Amministrazione Comunale sull’area dell’ex caserma Artale, come gruppo consiliare PD riteniamo necessario esprimere con chiarezza la nostra contrarietà al progetto proposto dalla Giunta. Si tratta di una scelta profondamente sbagliata, che ignora le reali condizioni economiche degli studenti dell’Università di Pisa e rischia di trasformare uno spazio pubblico in un complesso residenziale di lusso, esclusivo e inaccessibile.

“Ciò di cui Pisa ha realmente bisogno non è uno studentato d’élite, ma una rigenerazione urbana autentica, capace di dare risposte concrete a chi oggi è escluso dal mercato immobiliare: studenti con redditi ordinari, giovani precari, famiglie in difficoltà”

“A Pisa il dibattito sul diritto all’abitare è più attuale che mai. Nel prossimo Consiglio comunale la Giunta rilancerà il progetto di “riqualificazione” dell’ex caserma Artale, destinata a diventare uno Student Hotel privato sul modello già visto in città come Milano e Firenze. Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata. Questo tipo di struttura propone camere e micro-alloggi a costi esorbitanti – tra i 900 e i 1.500 euro al mese – ben oltre le possibilità della maggior parte degli studenti dell’Università di Pisa, dove l’ISEE medio degli idonei al DSU è sotto i 20.000 euro. Importare questo modello significa favorire la speculazione immobiliare e spingere fuori città chi ha redditi più bassi, trasformando un prezioso spazio pubblico in un’enclave privata ed esclusiva. Invece, l’area dell’ex Artale potrebbe diventare un esempio di rigenerazione urbana equa: alloggi universitari a canone sostenibile, spazi culturali, servizi di prossimità, verde pubblico, mobilità dolce. Ma la Giunta ha scelto un’altra strada: trattative con privati senza confronto pubblico, senza studi d’impatto o piani condivisi. Chiediamo la sospensione del progetto e l’avvio di un vero percorso partecipato per restituire alla città un’area strategica. Pisa ha bisogno di politiche abitative inclusive, non di studentati di lusso. Continueremo a mobilitarci per difendere il diritto all’abitare e per un futuro urbano a misura di comunità“, conclude il comunicato stampa.

