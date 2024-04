Leopolda, Tari e nuovo atto d’intesa con l’Ardsu, l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario in Consiglio Comunale

Scritto da admin• 10:05 am• Pisa, Politica

PISA – Oggi lunedì 22 Aprile dalle 14,30 ad oltranza dei lavori, nuova seduta del Consiglio Comunale. I lavori, dalla Sala Delle Baleari di Palazzo Gambacorti, saranno, come di consueto, trasmessi on line dal sito You Tube del Consiglio Comunale.

Numerosi gli argomenti in discussione. S’incomincia con le nuove tariffe Tari, la tassa su i rifiuti, per poi passare alla rettifica degli errori materiali nella cartografia e nella normativa del regolamento urbanistico e trattare, infine, l’atto d’intesa tra l’Ardsu, l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario e il Comune di Pisa per nuovi posti letto.

La seduta sarà però aperta dalla vicenda della Leopolda (tutti i capigruppo consiliari di minoranza hanno presentato un question time), dopo la notificata da parte del Comune di Pisa della scadenza della concessione e il conseguente passaggio alla Patrimonio Pisa srl, la ex Valdarno spa, che era stata costituita per la realizzazione di edifici e strutture destinate a sedi di servizi pubblici e che dopo alcune operazioni societarie è divenuta interamente partecipata dal Comune di Pisa ed ha cambiato denominazione in “Patrimonio Pisa S.r.l.” ed ha per oggetto l’ottimizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili già posseduti dagli Enti soci o comunque facenti parte del patrimonio disponibili degli stessi, allo scopo di realizzare investimenti.

