E’ tutto pronto per la diciassettesima edizione di Expo Motori

Scritto da admin• 8:03 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 24 al 28 Aprile a Pontedera nella Piazza del Mercato, non solo Harley e Moto ma anche Bike Trial Freestyle con Diego Donadonibus

PONTEDERA – Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre ventimila presenze è tutto pronto a Pontedera per l’Expo Motori 2024 “Bikers and Show”, l’evento fieristico più

famoso in Toscana relativo al settore delle due ruote, che con quest’anno raggiunge la 17a edizione. La fiera si svolgerà quest’anno ancora una volta nei piazzali del mercato dal 24 al 28 Aprile.

di Antonio Tognoli



Expo Motori è una fiera dedicata al settore delle due e quattro ruote, dove oltre alla parte espositiva commerciale c’è la parte del Bike show, con moto trasformate dai migliori preparatori d’Italia, auto e moto d’epoca, auto americane, auto tuning, ma soprattutto ci sono gli spettacoli stuntman che sono il fiore all’occhiello della nostra manifestazione poiché ogni anno vengono ingaggiati famosi

Stuntman, sia di moto che di auto che regalano emozioni a tutti gli spettatori.

Anche quest’anno sono confermati Vanni Oddera con il team Daboot freestyle motocros, con le evoluzione e backflip che

lasciano i nostri spettatori sempre con il cuore sospeso in aria, il Team Didi Bizzarro con le

evoluzioni in auto su due ruote e camion, sempre molto richiesti dai nostri spettatori e non

mancherà il taxi Drift, la possibilità di poter fare un giro in auto con i migliori stuntman

internazionali e provare il brivido del drift.

Squadra che vince non si cambia , quindi saranno presenti anche Nicola l’impennatore con la Vespa, Marco Maffei con il suo quad e violetta, torna a far di nuovo parte del team Expo Motori Kawasape e le suo evoluzioni e il suo spirito di divertimento, nuove new entry Loris Rosati con l’apecar e Maciej Bielicki DOP direttamente dalla Polonia lo stutman su Harley Davidson e non solo moto, ma quest’anno sarà presente anche la Fem Spettacoli con l’evoluzioni Bike Trial Freestyle con Diego Donadonibus. Strongman Italia sarà di nuovo in fiera con le prove di forza con traina di camion e auto. Insomma un evento dalle mille sfaccettature e dalle mille emozioni tutto da vivere. E non sono stati menzionati tutti gli spettacoli presenti durante i cinque lunghi giorni di manifestazione molte saranno anche a sorpresa.

Non possono ovviamente mancare i nostri espositori di lunga data e i nuovi che hanno deciso di entrare a fare parte della grande Famiglia di Expo Motori: come le concessionarie auto e minicar e concessionarie moto, l’area merchandising dove acquistare/vedere i nuovi arrivi 2024, dalle t-shirt ad abbigliamento moto, caschi, bigiotteria, passando per il food, dove poter sia pranzare sia cenare tutte le sere, accompagnati dai concerti dal vivo che si svolgeranno ogni sera. Non mancheranno i moto club della Toscana, che come lo scorso anno collaborano con l’organizzazione per dare spazio ad ogni tipo di bikers. Un villaggio a tutto tondo, dove trascorrere con la famiglia e gli amici un’intera giornata con musica e spettacoli e tanti intrattenimenti anche per bambini.

Last modified: Aprile 18, 2024