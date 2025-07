Lenergy Pisa BS, torna la serie A. Ardil nuovo rinforzo per i nerazzurri

Written by admin• 8:21 pm• Pisa, Sport

PISA – È tempo di Poule Scudetto per il Lenergy Pisa BS, che dopo le fatiche di Euro Winners Cup e Coppa Italia può riprendere in mano il proprio percorso in Campionato a Castellammare di Stabia.

Due le giornate previste in terra campana: mercoledì 9 luglio alle ore 17:15 sfida

all’Happy Car Sambenedettese BS, con diretta YouTube Gazzetta Regionale, mentre giovedì 10 luglio appuntamento contro Domusbet.tv Catania BS alle ore 19:45, con diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Convocati i portieri Leandro Casapieri e Tommaso Bernardeschi, capitan Luca Barsotti e gli altri italiani Tommaso Fazzini, Simone Marinai, Marcello Percia Montani, Luca Remedi e i giovani Francesco Mogavero e Tommaso Armadori, quest’ultimo alla prima tappa in Serie A.

Ai brasiliani Datinha e Edson Hulk si aggiunge poi lo spagnolo David Ardil, l’ultima novità in casa nerazzurra. Giocatore della nazionale spagnola, Ardil si aggrega al gruppo squadra di mister Marrucci per dar manforte al prosieguo di stagione del Lenergy Pisa.

Tappa breve dunque ma ricca di fascino per i nerazzurri, che sfideranno due delle squadre con loro a pari punti in vetta alla classifica prima dell’inizio della tappa. Un premio dall’alto peso specifico in vista della tappa finale di Poule Scudetto: dal 17 al 20 luglio la Serie A arriva a Tirrenia, dove tutte le più grandi squadre d’Italia si affronteranno al CPO per decidere le classifiche finali di Poule Scudetto e Poule Promozione.

– Mercoledì 9 luglio 2025, ore 17:15, Lenergy Pisa BS – Happy Car Sambenedettese BS, diretta YouTube Gazzetta Regionale: https://www.youtube.com/live/vmfAPS0Pejw?si=M9jmYjtpPdkJPoK4

– Giovedì 10 luglio 2025, ore 19:45, Domusbet.tv Catania BS – Lenergy Pisa BS, diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti: https://www.youtube.com/live/DOVVe2ucvlE?si=aTOc6Qts5zW-QEFe

