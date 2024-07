Lenergy Pisa BS Next Gen sulla vetta d’Italia

Scritto da admin• 6:56 pm• Pisa, Attualità, Sport

L’Under 17 sconfigge in finale la Sambenedettese, bronzo per l’Under 15

PISA – È stato un fine settimana da incorniciare per il Lenergy Pisa BS, che nelle fasi nazionali dei tornei giovanili di beach soccer ha ottenuto una medaglia d’oro e una di bronzo.



Unica società ad aver qualificato sia la squadra under 17 che quella under 15 alle finali, la Next Gen nerazzurra ha giocato un ruolo da protagonista al CPO di Tirrenia. Terzo posto per il Lenergy Pisa U15, che dopo la sconfitta per 4-3 nella semifinale di sabato contro l’Ostiantica, con reti di Fanelli, Malasoma e Bardi, ha vinto all’extra time la finalina di domenica mattina contro l’Academy Lamezia per 2-1, grazie ai centri di Molinaro e Bardi.

È titolo nazionale invece per l’Under 17 nerazzurra, lanciata verso la vittoria dopo il successo della semifinale di sabato sul Canalicchio Catania: dopo il 3-3 parziale firmato Tarantino, Cini e Praticò, decisivi sono stati i tiri di rigore di Arnesi, Gronchi, Praticò e del portiere Vannini, protagonista anche tra i pali. All’appuntamento della finalissima poi il Lenergy Pisa U17 ha superato 0-3 l’Happy Car Sambenedettese e conquistato quindi il primo trofeo giovanile della storia della società nerazzurra. Presenti alla Beach Arena di Tirrenia soci e dirigenti del sodalizio nerazzurro, che possono essere davvero soddisfatti di quanto realizzato in appena due anni di lavoro sulla Next Gen pisana di beach soccer.



Il 1° posto U17 e il podio U15 riflettono un successo frutto di programmazione societaria, attenzione dirigenziale e massima cura da parte dello staff tecnico unico, che ha seguito e preparato le formazioni under 17 e under 15 del Lenergy Pisa a partire dalle fasi regionali delle competizioni, passando per quelle interregionali, che nel complesso hanno coinvolto un totale di 168 ragazzi. Alessandro Vaglini, Ernesto Pasquini, Massimiliano Di Coscio, Lucio Palla, Rossano Burchielli sono i nomi dei membri dello staff, che ha lavorato all’unisono per centrare un risultato storico. Due medaglie di caratura nazionale rappresentanosenza dubbio un prezioso riconoscimento all’operato del club e ancora prima costituiscono un importante riscontro di crescita dei giocatori coinvolti nel progetto Next Gen. Un progetto sportivo , quello nerazzurro, oggi sollevato sul tetto d’Italia dai risultati ottenuti sul campo, ma con lo sguardo come sempre rivolto al futuro, con l’obiettivo di continuare a valorizzare il territorio e i suoi ragazzi.

Last modified: Luglio 28, 2024