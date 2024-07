Esteso il servizio di “Dialisi in Vacanza” anche in provincia di Pisa

Scritto da admin• 7:06 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il servizio di dialisi in vacanza sarà esteso per tutto il mese di settembre, rispondendo alla domanda crescente dovuta al prolungarsi della stagione turistica. La Regione Toscana ha stanziato 160 mila euro per garantire questo servizio, un’iniziativa attiva da circa vent’anni.

Nel 2023, circa cinquecento persone hanno usufruito del progetto, ricevendo 3500 trattamenti. Anche quest’anno la partecipazione è stata elevata. Nell’area dell’Azienda USL Toscana nord ovest, lo scorso anno sono stati erogati 1.500 trattamenti per 183 pazienti, di cui 43 toscani, 114 provenienti da altre regioni italiane, e 26 da paesi esteri.

Il servizio dialisi in vacanza migliora la qualità della vita dei pazienti dializzati, permettendo loro di godere di lunghi periodi di ferie senza interrompere le cure. Per usufruire del servizio, i pazienti possono contattare i centri dialisi aderenti, i cui riferimenti sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/dialisi-in-vacanza-1.

Per le zone di Pontedera e Volterra, questi i contatti:

OSPEDALE DI PONTEDERA tel. 0587/273024; dialisipontedera@uslnordovest.toscana.it.

OSPEDALE DI VOLTERRA tel. 0588/91782; silvia.cercignani@uslnordovest.toscana.it oppure

niccoletta.bianchi@uslnordovest.toscana.it.

