Lenergy Pisa Beach Soccer, ecco il girone europeo

Written by admin• 1:42 pm• Pisa, Sport

Ecco gli avversari dei nerazzurri nella Euro Winners Cup

PISA – Ufficiali le prime avversarie del Lenergy Pisa Beach Soccer in Euro Winners Cup. Il club nerazzurro è stato inserito come testa di serie nel gruppo B, insieme alla cipriota Pafos FC, alla portoghese Sesimbra e alla georgiana BSC Batumi. L’avventura europea comincerà l’8 giugno sulla sabbia di Nazaré in Portogallo, per concludersi il 15 giugno.

Già ufficializzate le tappe di Serie A, il Lenergy Pisa dunque scalda i motori anche per la massima competizione europea, alla quale si presenta da vicecampione in carica.

Last modified: Aprile 30, 2025