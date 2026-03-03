Written by Marzo 3, 2026 1:09 pm Pisa, Sport

Lenergy Pisa Beach Soccer: c’è il rinnovo anche per Edson Hulk

PISA – Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Edson Hulk, uno dei pivot più ambiti e prolifici nel panorama del beach soccer internazionale.

Goleador campione del mondo in carica, Hulk si è si è laureato capocannoniere degli ultimi due Campionati di Serie A, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello Scudetto.

Il supereroe sudamericano continuerà la sua avventura in maglia nerazzurra per la terza stagione consecutiva, portando con sé la qualità tecnica, la potenza fisica e la straordinaria capacità realizzativa che lo contraddistinguono.

Dal Brasile ha dichiarato: “Sono molto felice di difendere i colori del Pisa il terzo anno
consecutivo, in cui indosserò questa maglia speciale. Sicuramente lotteremo duramente per vincere quanti più titoli possibile”.

