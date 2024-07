Lega. “Riconoscimenti per il settore balneare: Stefania Frandi e Alberto Nencetti nominati in ruoli chiave”

Scritto da admin• 6:12 pm• Pisa, Politica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Ceccardi, Meini e Baldini (Lega)

“L’Avvocatessa Stefania Frandi è stata nominata Responsabile Area Legale a livello nazionale da Sib Confcommercio, un ruolo cruciale per tutelare i diritti dei titolari di stabilimenti balneari in un momento delicato, caratterizzato da ricorsi legali sulle concessioni. L’europarlamentare Susanna Ceccardi e i consiglieri regionali Elena Meini e Massimiliano Baldini lodano la sua professionalità e le sue esperienze passate. Inoltre, Alberto Nencetti è stato nominato nuovo Presidente Sib Confcommercio per la Toscana, continuando il lavoro di Frandi insieme al Vice-Presidente Daniele Avvento. Federico Pieragnoli di Pisa assumerà il ruolo di Responsabile della Segreteria Nazionale del Presidente dei balneari Confcommercio. Questi riconoscimenti evidenziano il peso della Toscana nel panorama balneare italiano.”, conclude la nota stampa.

