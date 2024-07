Il Lenergy Pisa BS chiude con 12 gol al Lamezia la tappa di Cirò Marina

Scritto da admin• 8:32 pm• Pisa, Sport

PISA – Si chiude con una girandola di gol la tappa di Cirò Marina per il Lenergy Pisa BS, che supera l’Icierre Lamezia BS per 12-6 al termine di una lunga e bella partita.



Avvio scoppiettante firmato dal dialogo realizzativo tra le due squadre, perché Balinha risponde prima al vantaggio realizzato da Casapieri e poi a quello di Pugliese. I nerazzurri chiudono avanti il primo periodo grazie alla rete di Remedi. Casapieri apre anche il periodo centrale, prima che Balinha e Gullo ripristino l’equilibrio sul 4-4. La frazione di gioco viene decisa nel finale dalla doppietta di Hulk su rigore. La squadra di Matteo Marrucci allunga le distanze in avvio di terzo periodo con i centri di Simone Marinai, il terzo di Hulk e il secondo di Pugliese. Dopodiché l’Icierre Lamezia si porta sul 9-6 con la doppietta di Ryan ma nel finale arriva la doppia cifra realizzativa per il Lenergy Pisa, che fa quota 12 con i gol di Ott e le prime reti di stagione del giovane portiere Bernardeschi e di Capo. Lieto epilogo dunque quello della seconda tappa di Poule Scudetto del Campionato di Serie A Puntocuore per il sodalizio del presidente Alessandro Donati, che la prossima settimana si sposterà a Lignano Sabbiadoro, dove si assegneranno i pass per le finali scudetto.

