Lega Pisa, Barbara Gherardi nuova referente per il litorale pisano

Written by Redazione• 4:43 pm• Pisa, Marina di Pisa, Politica, Tirrenia

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Lega Pisa che annuncia con soddisfazione la nomina di Barbara Gherardi come nuova referente per il litorale pisano.

Militante storica del movimento, Gherardi è da tempo una figura radicata sul territorio, apprezzata per l’impegno, la presenza costante e la capacità di ascolto. Negli anni è diventata un punto di riferimento per le comunità di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, portando avanti con determinazione le istanze dei cittadini e mantenendo un’attenzione costante alle esigenze del litorale.

La nomina rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e punta a rafforzare ulteriormente l’azione della Lega nelle aree costiere, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più concreta e vicina ai cittadini, orientata alla tutela e valorizzazione del territorio.

A Barbara Gherardi arrivano gli auguri di buon lavoro, con la fiducia che saprà proseguire con competenza e passione il percorso intrapreso, contribuendo allo sviluppo del litorale pisano.

Last modified: Aprile 7, 2026