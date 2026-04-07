Pomarance, Ginevra Di Marco in concerto chiude la Festa dell’Arte e dei Sapori

Written by Redazione• 4:51 pm• Pomarance, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

POMARANCE – Sabato 11 aprile alle ore 21.15 il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ospiterà il concerto “Canti richiami d’amor” con Ginevra di Marco, in trio insieme a Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarra ed elettronica).

L’evento, a ingresso gratuito e realizzato in collaborazione con Officine Papage, chiuderà la Festa dell’Arte e dei Sapori promossa dal Centro Commerciale Naturale di Pomarance.

L’artista toscana porterà in scena un viaggio musicale tra canzone d’autore e tradizione popolare, attraversando brani del repertorio italiano e internazionale. In scaletta pezzi come “La sposa” di Giuni Russo, “Sidun” di Fabrizio De André e “L’ombra della luce” di Franco Battiato, insieme a canti della tradizione e ad alcuni dei brani più rappresentativi del suo percorso artistico, da “La leggera” a “Malarazza”, fino a “Gracias a la Vida” e “Amandoti”.

Il concerto rappresenta il momento conclusivo di una giornata di festa che animerà Pomarance con stand gastronomici, artigianato, laboratori e iniziative diffuse nel centro del paese.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pomarance, dal Consiglio regionale della Toscana e da Confesercenti. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata contattando il numero 334 2698007 (anche WhatsApp) o scrivendo a ccnpomarance19@gmail.com.

Last modified: Aprile 7, 2026