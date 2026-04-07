La Città delle Persone: “Piano operativo comunale, accolte le proposte sui luoghi di aggregazione a Pisa”

Written by Redazione• 4:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delcapogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli sull’accoglimento della proposta de La città delle Persone sulla cartografia relativa ai luoghi di aggregazione.

È in corso da alcuni mesi il percorso di confronto per l’adozione del Piano Operativo Comunale di Pisa, uno degli strumenti più rilevanti per la pianificazione urbana. Il piano, che darà attuazione alle strategie del Piano Strutturale, andrà a sostituire il Regolamento Urbanistico, definendo in modo concreto modalità, tempi e ambiti degli interventi sul territorio in termini di trasformazione, tutela e valorizzazione per i prossimi cinque anni.

Nel corso della presentazione della prima fase, dedicata al quadro conoscitivo, il gruppo “La città delle persone” aveva evidenziato l’importanza di integrare la documentazione cartografica con uno studio specifico sui servizi e sui luoghi di aggregazione presenti sul territorio comunale. Un’esigenza ritenuta fondamentale accanto alle numerose analisi già predisposte dagli uffici, che riguardano, tra gli altri aspetti, patrimonio edilizio, nuclei rurali, zonizzazione acustica, patrimonio archeologico, sistema delle acque, verde urbano, connessioni ecologiche e mobilità.

Secondo il gruppo, una pianificazione efficace deve infatti considerare anche la dimensione della socialità, garantendo una distribuzione equilibrata degli spazi di aggregazione nei diversi quartieri. Un elemento ritenuto centrale per orientare le future scelte urbanistiche, che devono coniugare la tutela del paesaggio e dell’identità storica della città con la qualità dell’abitare e la presenza di funzioni relazionali.

Il gruppo ha quindi espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla dirigente e dagli uffici competenti, che hanno accolto la proposta introducendo una cartografia dedicata. Un contributo nato con spirito collaborativo, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il piano.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 7, 2026