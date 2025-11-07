Pisa – Cremonese una sfida inedita in serie A

Written by admin• 7:16 am• Pisa SC

PISA – Strano a dirsi, ma quella di venerdì 7 novembre 2025 alla “Cetilar Arena” sarà la prima occasione in cui Pisa e Cremonese si sfideranno nella Massima Divisione e, se ciò è comprensibile per l’esordio in A dei nerazzurri nel Torneo 1968-’69, in quanto i grigiorossi militavano in Serie C, molto meno lo è nel “Periodo d’Oro” di entrambi i Club negli anni ’80 e ’90 sotto la guida degli “storici” presidenti Romeo Anconetani e Domenico Luzzara.

di Giovanni Manenti

Il fatto è che, per uno strano segno del destino, Pisa e Cremonese hanno fatto a gara ad evitarsi, prova ne sia che nel citato arco temporale, i nerazzurri hanno disputato i Campionati di Massima Serie nelle Stagioni 1982-’83, 1983-’84, 1985-’86, 1981-’88, 1988-’89 e 1990-’91 ed i grigiorossi a fare altrettanto negli anni 1984-’85, 1989-’90, 1991-’92, 1993-’94, 1994-’95 e 1995-’96, avendo pertanto modo di affrontarsi nel Torneo Cadetto in tre sole occasioni, ovvero il 4 aprile 1982 con il Pisa ad imporsi 3-0, il 25 gennaio 1987 con la sfida a concludersi in parità 1-1, stesso esito della gara del 28 febbraio 1993, ancorché stavolta a reti bianche.

Campionato di Serie B che aveva altresì visto Pisa e Cremonese affrontarsi per tre stagioni consecutive alla ripresa dell’attività dopo i tragici eventi del secondo conflitto mondiale, vale a dire il 5 dicembre 1948, con affermazione grigiorossa per 2-1, replicata l’1 gennaio 1950. mentre a fine aprile 1951 ad imporsi sono stati i nerazzurri per 1-0.

Quelle appena citate sono le uniche due vittorie della Cremonese all’ombra della Torre Pendente nel Torneo Cadetto, che vede le due compagini ritrovarsi di fronte in epoca recente a partire dalla stagione 2019-’20 e sino al Campionato scorso con cinque sfide che hanno visto il Pisa conquistare in tre occasioni i tre punti – 4-1 il 15 settembre 2019, 3-0 il 13 marzo 2022 e 2-1 il 13 maggio scorso – a fronte di due soli pari colti dai lombardi, per 1-1 il 4 ottobre 2020 e per 0-0 il 2 dicembre 2023, così che il computo totale delle sfide all’Arena Garibaldi – Cetilar Arena” in Serie B tra le due squadre recita di 11 incontri, con 5 successi nerazzurri a fronte di 4 pareggi e due vittorie ospiti, peraltro, come ricordato, risalenti ad oltre 75 anni fa.

Riepilogo gare Pisa-Cremonese all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto:

05.12.1948 – 13.a giornata: Pisa – Cremonese 1-2 (1’ Vergazzola; 17’ Zanini, 57’ Barera)

01.01.1950 – 18.a giornata: Pisa – Cremonese 1-2 (69’ Giorgioni; 20’ ed 87’ Masoni)

29.04.1951 – 34.a giornata: Pisa – Cremonese 1-0 (23’ Basile)

04.04.1982 – 28.a giornata: Pisa – Cremonese 3-0 (23’ Bertoni, 45’ Todesco, 90’ rig. Casale)

25.01.1987 – 19.a giornata: Pisa – Cremonese 1-1 (29’ Piovanelli, 15’ Nicoletti)

28.02.1993 – 24.a giornata: Pisa – Cremonese 0-0

15.09.2019 – 3.a giornata: Pisa – Cremonese 4-1 (32′ Masucci, 51′ e 57′ rig. Marconi, 84′ Verna; 64′ Mogos)

04.10.2020 – 2.a giornata: Pisa – Cremonese 1-1 (7′ Vido; 41′ Bonaiuto)

13.03.2022 – 29.a giornata: Pisa – Cremonese 3-0 (9′ rig. e 50′ Torregrossa, 89′ Puscas)

02.12.2023 – 15.a giornata: Pisa – Cremonese 0-0

13.05.2025 – 34.a giornata: Pisa – Cremonese 2-1 (22′ Moreo, 82′ Touré; 93′ Bonazzoli)

