L’Effemeride Pisana del 6 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:52, le ore di luce solare sono 11 e 32 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 229mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale dell’architettura
Giornata mondiale della paralisi cerebrale
Giornata internazionale della geodiversità
Santo del giorno:
San Bruno di Colonia, sacerdote e monaco
Colonia (Germania), intorno al 1030 – Serra San Bruno (Vibo Valentia), 6 ottobre 1101
Nato in Germania nel 1030 e vissuto poi tra il suo Paese, la Francia e l’Italia, dove morì nel 1101, Bruno o Brunone, professore di teologia e filosofia, sceglie ben presto la strada della vita eremitica. Trova così sei compagni che la pensano come lui e il vescovo Ugo di Grenoble li aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta «chartusia» (chartreuse in francese). Lì si costruiscono un ambiente per la preghiera comune, e sette baracche dove ciascuno vive pregando e lavorando: una vita da eremiti, con momenti comunitari. Quando Bruno insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo ritrova papa col nome di Urbano II, che lo sceglie come consigliere. Ottiene da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fondato presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. In Calabria nella Foresta della Torre (ora in provincia di Vibo Valentia) fonda una nuova comunità. Più tardi, a poca distanza, costruirà un altro monastero per la vita comunitaria. È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case dell’attuale Serra San Bruno.
Onomastici del giorno:
Alberta, Bruna, Brunella, Brunello, Bruno, Renato
E’ accaduto il 6 ottobre:
- 3761 a.C. – Inizia l’anno 1 del calendario ebraico (Calendario Giuliano prolettico)
- 105 a.C. – Battaglia di Arausio: i Cimbri infliggono una pesante sconfitta all’esercito romano di Gneo Mallio Massimo
- 1499 – Luigi XII di Francia occupa la città di Milano
- 1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 sono saltati
- 1600 – L’Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze
- 1789 – Il popolo di Francia fa irruzione nella Reggia di Versailles, viene placato dall’apparizione sul balcone della regina Maria Antonietta
- 1820 – Arresto del patriota italiano Piero Maroncelli da parte degli austriaci
- 1889 – Thomas Edison mostra il suo primo film
- 1889 – A Parigi apre i battenti il Moulin Rouge
- 1924 – In Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche
- 1927 – Proiezione de Il cantante di jazz, primo film sonoro
- 1929 – In nove città viene giocata la prima giornata del primo Campionato di calcio di Serie A a girone unico
- 1938 – Il Gran consiglio del fascismo sulle leggi razziali pubblica la Dichiarazione sulla razza
- 1956 – Il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite
- 1966 – L’LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti
- 1973 – Scoppia la guerra del Kippur
- 1990 – Avviene il lancio della sonda spaziale Ulysses per lo studio del Sole
- 1995 – Per la prima volta, intorno a una stella simile al Sole (la 51 Pegasi), viene avvistato un pianeta extrasolare
- 2000 – Slobodan Milošević si dimette
- 2010 – Debutta, inizialmente solo per IOS, l’applicazione di condivisione foto Instagram
La frase del giorno di Frate Indovino:
Tanti sentito dire in falso vanno a finire
IVAN GRAZIANI
α 6 ottobre 1945 ω 1 gennaio 1997
LE CORBUSIER
α 6 ottobre 1887 ω 27 agosto 1965
GEORGE WESTINGHOUSE
Ingegnere e imprenditore statunitense
α 6 ottobre 1846 ω 12 marzo 1914
MONTSERRAT CABALLÉ
α 12 aprile 1933 ω 6 ottobre 2018
AMALIA RODRIGUES
α 23 luglio 1920 ω 6 ottobre 1999
ALFRED TENNYSON
α 6 agosto 1809 ω 6 ottobre 1892
EDDIE VAN HALEN
Chitarrista olandese naturalizzato statunitense
α 26 gennaio 1955 ω 6 ottobre 2020
