L’Effemeride Pisana del 6 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:52, le ore di luce solare sono 11 e 32 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 229mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale dell’architettura

Giornata mondiale della paralisi cerebrale

Giornata internazionale della geodiversità

Santo del giorno:

San Bruno di Colonia, sacerdote e monaco

Colonia (Germania), intorno al 1030 – Serra San Bruno (Vibo Valentia), 6 ottobre 1101

Nato in Germania nel 1030 e vissuto poi tra il suo Paese, la Francia e l’Italia, dove morì nel 1101, Bruno o Brunone, professore di teologia e filosofia, sceglie ben presto la strada della vita eremitica. Trova così sei compagni che la pensano come lui e il vescovo Ugo di Grenoble li aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta «chartusia» (chartreuse in francese). Lì si costruiscono un ambiente per la preghiera comune, e sette baracche dove ciascuno vive pregando e lavorando: una vita da eremiti, con momenti comunitari. Quando Bruno insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo ritrova papa col nome di Urbano II, che lo sceglie come consigliere. Ottiene da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fondato presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. In Calabria nella Foresta della Torre (ora in provincia di Vibo Valentia) fonda una nuova comunità. Più tardi, a poca distanza, costruirà un altro monastero per la vita comunitaria. È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case dell’attuale Serra San Bruno.

Onomastici del giorno:

Alberta, Bruna, Brunella, Brunello, Bruno, Renato

E’ accaduto il 6 ottobre:

3761 a.C. – Inizia l’anno 1 del calendario ebraico (Calendario Giuliano prolettico)

105 a.C. – Battaglia di Arausio: i Cimbri infliggono una pesante sconfitta all’esercito romano di Gneo Mallio Massimo

1499 – Luigi XII di Francia occupa la città di Milano

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 sono saltati

1600 – L’Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze

1789 – Il popolo di Francia fa irruzione nella Reggia di Versailles, viene placato dall’apparizione sul balcone della regina Maria Antonietta

1820 – Arresto del patriota italiano Piero Maroncelli da parte degli austriaci

1889 – Thomas Edison mostra il suo primo film

1889 – A Parigi apre i battenti il Moulin Rouge

1924 – In Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche

1927 – Proiezione de Il cantante di jazz, primo film sonoro

1929 – In nove città viene giocata la prima giornata del primo Campionato di calcio di Serie A a girone unico

1938 – Il Gran consiglio del fascismo sulle leggi razziali pubblica la Dichiarazione sulla razza

1956 – Il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite

1966 – L’LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti

1973 – Scoppia la guerra del Kippur

1990 – Avviene il lancio della sonda spaziale Ulysses per lo studio del Sole

1995 – Per la prima volta, intorno a una stella simile al Sole (la 51 Pegasi), viene avvistato un pianeta extrasolare

2000 – Slobodan Milošević si dimette

2010 – Debutta, inizialmente solo per IOS, l’applicazione di condivisione foto Instagram

La frase del giorno di Frate Indovino:

Tanti sentito dire in falso vanno a finire

Nati il 6 ottobre:

IVAN GRAZIANI

Cantautore italiano

α 6 ottobre 1945 ω 1 gennaio 1997

LE CORBUSIER

Architetto svizzero

α 6 ottobre 1887 ω 27 agosto 1965

GEORGE WESTINGHOUSE

Ingegnere e imprenditore statunitense

α 6 ottobre 1846 ω 12 marzo 1914

Deceduti il 6 ottobre:

MONTSERRAT CABALLÉ

Soprano spagnola

α 12 aprile 1933 ω 6 ottobre 2018

AMALIA RODRIGUES

Cantante e attrice portoghese

α 23 luglio 1920 ω 6 ottobre 1999

ALFRED TENNYSON

Poeta inglese

α 6 agosto 1809 ω 6 ottobre 1892

EDDIE VAN HALEN

Chitarrista olandese naturalizzato statunitense

α 26 gennaio 1955 ω 6 ottobre 2020

